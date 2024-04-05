Геннадий Величкин: «Металлург» и «Автомобилист» могут дойти до седьмого матча. Екатеринбург впервые за многие годы имеет хороший шанс, они все силы отдадут»

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Геннадий Величкин высказался о серии «Металлурга» с «Автомобилистом» (1-1).

«Эта серия 50 на 50. Думаю, что «Металлург» и «Автомобилист» могут дойти до седьмого матча. Есть шансы и у той, и у другой команды.

Конечно, хочется, чтобы «Магнитка» победила. Но Екатеринбург за многие годы впервые имеет очень хороший шанс. Поэтому они все силы отдадут, чтобы выйти в финал.

У «Металлурга» есть генетический кубковый опыт. Но, с другой стороны, в составе есть молодежь, которая никогда через такие матчи не проходила. Ребятки, которые сегодня пришли из «Стальных Лисов» и делают погоду, в МХЛ практически никогда не доходили до финала. Вот тут у них может быть проблемка.

Но у них есть желание, молодость. Поэтому в данной серии все 50 на 50», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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2 комментария
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Согласен с Величкиным и точка!
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Геннадий Иванович прав.Нам элементарно опыта не хватит...В любом случае, достойный сезон для обновлённой команды.
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