Анатолий Голышев: «Мне попали по ребру, побаливает. У меня уже была похожая травма. Завтра поеду на МРТ, надеюсь, там без сильных последствий»

Теги Металлург Мг Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Даниил Романцев Анатолий Голышев Матч ТВ Валерий Орехов Хоккей

Анатолий Голышев рассказал, что получил повреждение в матче плей-офф.

На 56-й минуте игры защитник «Металлурга» Валерий Орехов получил двухминутный штраф за то, что толкнул клюшкой форварда «Автомобилиста» Голышева.

«Металлург» обыграл клуб из Екатеринбурга (3:2 ОТ) в третьей игре серии и повел 2-1 в 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Мы волновались за вас, когда в концовке третьего периода вы упали после того, как игрок «Металлурга» ударил вас клюшкой. Что там было?

– Попали по ребру. У меня уже была похожая травма, когда играли с «Авангардом» в плей‑офф. Я там очень долго восстанавливался. Теперь выступаю в защитной амуниции. А попали в то место…

Мы сейчас с докторами обсуждали, завтра поеду на МРТ, сегодня у нас ничего не работает. Надеюсь, там без сильных последствий. Но на самом деле, побаливает. Неприятное попадание, там такая точка болевая.

Но что тут поделаешь? Такие матчи будут. Боль надо терпеть, работая дальше.

– Вдохновило, что Даниил Романцев после заработанного вами удаления забил гол, переведя игру в овертайм?

– Да, конечно. У нас Данька забивает уже в трех матчах подряд на последних минутах. Его можно вообще 13‑м форвардом одевать, в концовке выпускать, да и все.

Хорошо, что сравняли счет. К сожалению, пропустили. Но это хоккей, так бывает. Забываем это поражение. Завтра новый день, а послезавтра – новая игра. Готовимся, – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

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12 комментариев
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Надо быть аккуратными с ребрами,там может и легкое ребром пробить.
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Ответ цэсемьэр
не так сильно и попали если только завтра поедет👌🏽
не так уж ты научился читать, если не осилил.
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Юрова тогда вообще нужно перебинтовать, сколько там его клюшкой за 5 секунд отлупили 5 или 6 раз ?
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не так сильно и попали если только завтра поедет👌🏽
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А зачем в плей-офф говорить про то куда именно тебе попали? Чтобы дальше туда продолжили бить?
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Ответ ARMO9
Юрова тогда вообще нужно перебинтовать, сколько там его клюшкой за 5 секунд отлупили 5 или 6 раз ?
Всё так, все лупят. Но у вас хоть один до конца не доиграл? А здесь по порядку Волк, Широков, сегодня Хрипунов. Толян, выйдет нет непонятно.
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Ответ цэсемьэр
имея непосредственное отношение к МР-диагностике, сообщаю: томограф работает ВСЕГДА, он не выключается в принципе в силу технологических особенностей оборудования. поэтому слушать про то, что «у нас тут не работает» смешно, особенно с учётом того, что Автомобилист играет дома (а Екат это не деревня с фельдшерским пунктом), график восстановления достаточно жёсткий, и это профессиональный спортсмен, а не дядя вася с лесопилки. все там нормально, в серьёзных случаях такие вещи не откладывают👌🏽
не имею отношения к этой диагностике, поэтому лично этого не знаю. а врач, врач тоже не выключается и сидит там круглосуточно? ну, мало ли, вдруг не дядю васю с лесопилки привезут.
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Ответ цэсемьэр
имея непосредственное отношение к МР-диагностике, сообщаю: томограф работает ВСЕГДА, он не выключается в принципе в силу технологических особенностей оборудования. поэтому слушать про то, что «у нас тут не работает» смешно, особенно с учётом того, что Автомобилист играет дома (а Екат это не деревня с фельдшерским пунктом), график восстановления достаточно жёсткий, и это профессиональный спортсмен, а не дядя вася с лесопилки. все там нормально, в серьёзных случаях такие вещи не откладывают👌🏽
и, кстати, а можно подробнее? ну камера, вокруг которой вращается блок магнитов... что здесь такого, что это нельзя выключать в принципе?
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