Анатолий Голышев: «Мне попали по ребру, побаливает. У меня уже была похожая травма. Завтра поеду на МРТ, надеюсь, там без сильных последствий»

Анатолий Голышев рассказал, что получил повреждение в матче плей-офф.

На 56-й минуте игры защитник «Металлурга» Валерий Орехов получил двухминутный штраф за то, что толкнул клюшкой форварда «Автомобилиста» Голышева.

«Металлург» обыграл клуб из Екатеринбурга (3:2 ОТ) в третьей игре серии и повел 2-1 в 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Мы волновались за вас, когда в концовке третьего периода вы упали после того, как игрок «Металлурга» ударил вас клюшкой. Что там было?

– Попали по ребру. У меня уже была похожая травма, когда играли с «Авангардом» в плей‑офф. Я там очень долго восстанавливался. Теперь выступаю в защитной амуниции. А попали в то место…

Мы сейчас с докторами обсуждали, завтра поеду на МРТ, сегодня у нас ничего не работает. Надеюсь, там без сильных последствий. Но на самом деле, побаливает. Неприятное попадание, там такая точка болевая.

Но что тут поделаешь? Такие матчи будут. Боль надо терпеть, работая дальше.

– Вдохновило, что Даниил Романцев после заработанного вами удаления забил гол, переведя игру в овертайм?

– Да, конечно. У нас Данька забивает уже в трех матчах подряд на последних минутах. Его можно вообще 13‑м форвардом одевать, в концовке выпускать, да и все.

Хорошо, что сравняли счет. К сожалению, пропустили. Но это хоккей, так бывает. Забываем это поражение. Завтра новый день, а послезавтра – новая игра. Готовимся, – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.