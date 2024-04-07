Разин о принципиальности игр с «Автомобилистом»: «Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил. Идет полуфинал. Мне неважно, кого обыгрывать»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Никита Трямкин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин высказался о принципиальности матчей с «Автомобилистом».

«Металлург» обыграл клуб из Екатеринбурга (3:2 ОТ) в третьей игре серии и повел 2-1 в 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Почему в этой серии вы не можете забить в большинстве?

– Во-первых, «Автомобилист» по итогам сезона стал первым в лиге по убиванию времени в меньшинстве. Ничего удивительного, они хорошо играют в этом компоненте.

Не скажу, что мы сегодня плохо разыгрывали, были стопроцентные моменты. В одном большинстве мы вообще Никиту Трямкина, можно сказать, убили в функциональном плане. У них две минуты оборонялась четверка.

Но знаете, лучше не забивать в большинстве, при это выиграть матч, чем наоборот.

– Матчи с «Автомобилистом» для вас принципиальные. Это возрастает в плей-офф?

– Как вы думаете, почему для меня эти игры принципиальные? Сейчас идет полуфинал. Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил.

Концентрация только на том, чтобы просто выйти в финал. На этом пути мне неважно, кого обыгрывать, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Напомним, Разин возглавлял «Автомобилист» с 2015 по 2016 год.

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7 комментариев
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И зачем ему вспоминать 2016 год когда его уволили ?
Просто главное для абсолютного большинства современных журналистов - провокация.
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И зачем ему вспоминать 2016 год когда его уволили ? Просто главное для абсолютного большинства современных журналистов - провокация.
В Скользком льду он говорил, что игры с Авто для него принципиальные, но не ради примитивной мести, а именно по-спортивному доказать, что они ошиблись уволив его.
(Заварухин так-то играл за Магнитку, заканчивал там).
В 1/2 это естественно вторично. Главное - выход в финал.
+3
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Кому это сейчас интересно, почти 10 лет прошло. В Авто сменилось и почти столько же тренеров. Из разинского состава - Тряма да Толя. Разин рано или поздно пошлёт журналюгу, за надоевший вопрос. И будет прав.
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Ответ Xell
Главное выйти в финал, победить там Локо. И выиграть 3КГ и это будет круто!)
Всего то... делов.
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Ответ fregat96
Кому это сейчас интересно, почти 10 лет прошло. В Авто сменилось и почти столько же тренеров. Из разинского состава - Тряма да Толя. Разин рано или поздно пошлёт журналюгу, за надоевший вопрос. И будет прав.
Обида, если и есть, то ни в коем случае не на игроков. Эх, весёлые времена были)
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