Разин о принципиальности игр с «Автомобилистом»: «Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил. Идет полуфинал. Мне неважно, кого обыгрывать»

Андрей Разин высказался о принципиальности матчей с «Автомобилистом».

«Металлург» обыграл клуб из Екатеринбурга (3:2 ОТ) в третьей игре серии и повел 2-1 в 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Почему в этой серии вы не можете забить в большинстве?

– Во-первых, «Автомобилист» по итогам сезона стал первым в лиге по убиванию времени в меньшинстве. Ничего удивительного, они хорошо играют в этом компоненте.

Не скажу, что мы сегодня плохо разыгрывали, были стопроцентные моменты. В одном большинстве мы вообще , можно сказать, убили в функциональном плане. У них две минуты оборонялась четверка.

Но знаете, лучше не забивать в большинстве, при это выиграть матч, чем наоборот.

– Матчи с « » для вас принципиальные. Это возрастает в плей-офф?

– Как вы думаете, почему для меня эти игры принципиальные? Сейчас идет полуфинал. Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил.

Концентрация только на том, чтобы просто выйти в финал. На этом пути мне неважно, кого обыгрывать, – сказал главный тренер « » .

Напомним, Разин возглавлял «Автомобилист» с 2015 по 2016 год.