Разин о принципиальности игр с «Автомобилистом»: «Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил. Идет полуфинал. Мне неважно, кого обыгрывать»
Андрей Разин высказался о принципиальности матчей с «Автомобилистом».
«Металлург» обыграл клуб из Екатеринбурга (3:2 ОТ) в третьей игре серии и повел 2-1 в 1/2 финала Кубка Гагарина.
– Почему в этой серии вы не можете забить в большинстве?
– Во-первых, «Автомобилист» по итогам сезона стал первым в лиге по убиванию времени в меньшинстве. Ничего удивительного, они хорошо играют в этом компоненте.
Не скажу, что мы сегодня плохо разыгрывали, были стопроцентные моменты. В одном большинстве мы вообще Никиту Трямкина, можно сказать, убили в функциональном плане. У них две минуты оборонялась четверка.
Но знаете, лучше не забивать в большинстве, при это выиграть матч, чем наоборот.
– Матчи с «Автомобилистом» для вас принципиальные. Это возрастает в плей-офф?
– Как вы думаете, почему для меня эти игры принципиальные? Сейчас идет полуфинал. Нет речи о том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил.
Концентрация только на том, чтобы просто выйти в финал. На этом пути мне неважно, кого обыгрывать, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Напомним, Разин возглавлял «Автомобилист» с 2015 по 2016 год.
Просто главное для абсолютного большинства современных журналистов - провокация.
(Заварухин так-то играл за Магнитку, заканчивал там).
В 1/2 это естественно вторично. Главное - выход в финал.