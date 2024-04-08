Георгиев пропустил 6 шайб во 2-м матче подряд. Он отразил 30 из 36 бросков «Далласа»

Теги Колорадо Даллас НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 6 шайб во 2-м матче подряд.

«Колорадо» уступил «Далласу» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу «Старс» забросили в пустые ворота.

Российский вратарь «Эвеланш» отразил 30 из 36 бросков. В прошлой игре с «Эдмонтоном» (2:6) он отбил 41 бросок из 47. 

В 60 играх в текущем сезоне на его счету 37 побед (сохраняет 1-е место в лиге) при 89,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.

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2 комментария
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Похоже, "Даллас" закрыл вопрос с победителем Западной конференции. А Георгиеву пора вспоминать как он играл в начале сезона. Иначе, дольше первого раунда в Кубке Стэнли команда не задержится.
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