Георгиев пропустил 6 шайб во 2-м матче подряд. Он отразил 30 из 36 бросков «Далласа»

Александр Георгиев пропустил 6 шайб во 2-м матче подряд.

« » уступил « » (4:7) в регулярном чемпионате . Последнюю шайбу «Старс» забросили в пустые ворота.

Российский вратарь «Эвеланш» отразил 30 из 36 бросков. В прошлой игре с «Эдмонтоном» (2:6) он отбил 41 бросок из 47.

В 60 играх в текущем сезоне на его счету 37 побед (сохраняет 1-е место в лиге) при 89,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.