Лишка о питании: «Овечкин со своим талантом может себе позволить чипсы и сэндвич, наверное. Каждый должен делать так, как ему хорошо»

Адам Лишка рассказал, меняется ли его питание во время плей-офф Кубка Гагарина.

– У нас не было какой-то специальной диеты в плей-офф. Надо весь сезон правильно питаться и соблюдать режим.

Очень сложно что-то поменять в плей-офф. Хоккеисту намного проще, когда у него есть определенная рутина, ритуал. Перемены могут повлиять, потому что начнешь думать, что можно есть, что нельзя. Надо делать все, как обычно.

– Может, секрет успеха в чипсах и фастфуде, как на недавнем фото Овечкина?

– Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо.

Если он так питается весь сезон, и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич.

Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду, – сказал нападающий «Северстали» Адам Лишка.

Фото недели. Овечкина поймали с чипсами и сэндвичем перед вылетом в Торонто