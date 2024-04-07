Лишка о питании: «Овечкин со своим талантом может себе позволить чипсы и сэндвич, наверное. Каждый должен делать так, как ему хорошо»

Теги Северсталь Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Адам Лишка Здоровье Питание Хоккей

Адам Лишка рассказал, меняется ли его питание во время плей-офф Кубка Гагарина.

– У нас не было какой-то специальной диеты в плей-офф. Надо весь сезон правильно питаться и соблюдать режим.

Очень сложно что-то поменять в плей-офф. Хоккеисту намного проще, когда у него есть определенная рутина, ритуал. Перемены могут повлиять, потому что начнешь думать, что можно есть, что нельзя. Надо делать все, как обычно.

– Может, секрет успеха в чипсах и фастфуде, как на недавнем фото Овечкина?

– Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо.

Если он так питается весь сезон, и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич.

Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду, – сказал нападающий «Северстали» Адам Лишка

Фото недели. Овечкина поймали с чипсами и сэндвичем перед вылетом в Торонто

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4 комментария
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Сашке макарон с сырно-грибной заправкой никогда не бывает лишкА. То легализованный допинг )
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У нас же больше нечего обсуждать кроме еды Овечкина.
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Ответ Иллидан73
У нас же больше нечего обсуждать кроме еды Овечкина.
ну хорошо, предложи другую тему
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Ответ mongrelius
ну хорошо, предложи другую тему
А что пьёт Овечкин?
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