Канарейкин о том, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки в следующем сезоне: «Почему нет? Главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть»

Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (851 шайба), уступая лишь (894 гола).

Канарейкин высказался о том, может ли побить рекорд Гретцки в следующем сезоне.

«Почему нет? Все возможно. Тридцатник он свой в трудном сезоне для себя уже набил. Поэтому, почему нет? Ну, сложится все удачно и все срастется.

Самое главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть, планка есть, цель есть, к которой он идет. Поэтому парень он суперсерьезный, не отпустит он эту ситуацию так просто», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.