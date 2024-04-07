Канарейкин о том, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки в следующем сезоне: «Почему нет? Главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть»

Теги Вашингтон Федор Канарейкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (851 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

Канарейкин высказался о том, может ли Александр Овечкин побить рекорд Гретцки в следующем сезоне.

«Почему нет? Все возможно. Тридцатник он свой в трудном сезоне для себя уже набил. Поэтому, почему нет? Ну, сложится все удачно и все срастется.

Самое главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть, планка есть, цель есть, к которой он идет. Поэтому парень он суперсерьезный, не отпустит он эту ситуацию так просто», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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1 комментарий
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Мне кажется, что заявы о том, что кто-то сказал.. на следующий сезон.. обгонит и перегонит.., публиковали здесь уже раз 200. Не надоело одно и тоже постить?!
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