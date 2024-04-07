Канарейкин о том, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки в следующем сезоне: «Почему нет? Главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть»
Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (851 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).
Канарейкин высказался о том, может ли Александр Овечкин побить рекорд Гретцки в следующем сезоне.
«Почему нет? Все возможно. Тридцатник он свой в трудном сезоне для себя уже набил. Поэтому, почему нет? Ну, сложится все удачно и все срастется.
Самое главное – чтобы здоровье было. Все остальное у него есть, планка есть, цель есть, к которой он идет. Поэтому парень он суперсерьезный, не отпустит он эту ситуацию так просто», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.