Алексей Терещенко: «Овечкин приносит «Вашингтону» большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес»
Алексей Терещенко поделился мыслями о форварде Александре Овечкине.
Овечкин стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб НХЛ.
«Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки.
Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (851 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).