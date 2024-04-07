Алексей Терещенко: «Овечкин приносит «Вашингтону» большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес»

Алексей Терещенко поделился мыслями о форварде Александре Овечкине.

стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб НХЛ.

«Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки.

Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес», – сказал трехкратный чемпион мира .

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (851 шайба), уступая лишь (894 гола).