Жамнов о вылете из плей-офф: «Спартаку» не хватило опыта. Ребят немного затрясло, мы не были похожи на себя в 6-й игре. К следующему сезону подойдем с другой головой»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов рассказал о причинах вылета «Спартака» из Кубка Гагарина.

Красно-белые проиграли 6-й матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» со счетом 0:3 (2-4) и вылетели из турнира.

«За две минуты не расскажешь, какой урок ты вынес после серии с «Металлургом».

Не хватило опыта, было видно волнение в шестом матче, ребят немного затрясло. Это заметно по принимаемым на льду решениям. Небольшая суета, мы не были похожи на себя. Но все равно надо ребятам отдать должное, к игрокам нет претензий. Все, что они могли, они сделали и оставили на льду.

В следующем сезоне ребята должны подойти к чемпионату с другой головой», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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2 комментария
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вспоминая последние месяцы регулярки, делаю вывод для себя, что с травмой Морозова мы с 1 места слетели просто махом. Тяжело без основного центра играть, как ни крути. Ну и влить в состав Кови было большой ошибкой, рушить звенья, убирать из-за Ильи из состава Филина, который только только начал стабильно играть на обеих сторонах площадки и всё. Имхо, могли подойти в хорошей форме к плову, но куча факторов повлияло на плохую концовку регулярки и плова в частности
Следующий сезон даёт больше оптимизма) так что ждем и верим)
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Главное -чтобы не ослабили команду и дали спокойно работать ГТ и его штабу.
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