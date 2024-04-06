Жамнов о вылете из плей-офф: «Спартаку» не хватило опыта. Ребят немного затрясло, мы не были похожи на себя в 6-й игре. К следующему сезону подойдем с другой головой»

Алексей Жамнов рассказал о причинах вылета «Спартака» из Кубка Гагарина.

Красно-белые проиграли 6-й матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» со счетом 0:3 (2-4) и вылетели из турнира.

«За две минуты не расскажешь, какой урок ты вынес после серии с «Металлургом».

Не хватило опыта, было видно волнение в шестом матче, ребят немного затрясло. Это заметно по принимаемым на льду решениям. Небольшая суета, мы не были похожи на себя. Но все равно надо ребятам отдать должное, к игрокам нет претензий. Все, что они могли, они сделали и оставили на льду.

В следующем сезоне ребята должны подойти к чемпионату с другой головой», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.