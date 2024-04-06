КХЛ оштрафовала Мухаметова и Коробкина из «Металлурга». Игроки не будут дисквалифицированы

Теги Металлург Мг Автомобилист судьи Сергей Широков КХЛ Кубок Гагарина Егор Коробкин Максим Мухаметов Хоккей

КХЛ наложила штраф на игроков «Металлурга» Максима Мухаметова и Егора Коробкина.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды второго матча серии «Металлург» – «Автомобилист».

Нарушение Максима Мухаметова на Сергее Широкове переквалифицировано из п. 1.3.1 в п. 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею», 5+20). Игрок подвергнется денежному штрафу в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Егора Коробкина накажут по п. 1.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»). Денежный штраф составит 30 тысяч рублей.

Игроки не будут дисквалифицированы и смогут принять участие в следующем матче серии.

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11 комментариев
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По сути Металлург должен был пять минут играть в троём.
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Коробкина вообще не удалили после просмотра видео.Судьи,они что слепые? Все видели,что удар был
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не понятно почему Коробкину не дали?
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Мухамедов кажись последнюю игру в этом по отыграл. В следующий раз судьи не простят, а за весь по он не принес столько пользы, чтобы перекрыть 5 минут меньшинства. Вероятно стоит дать Карпову еще один шанс.
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Акользина сбили у ворот ударом в спину, свисток молчал.. Не помню кому-то из Миг клюшкой в лицо прилетело, свисток молчал ещё в первом периоде, так и вы уже молчите лучше
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п...тс позорище
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Всю первую игру Широков откровенно грубил и выпрашивал дюлей, вот и получил ответочку. А с Коробкиным действительно цирк,даже по телевизору на повторах было видно что он ударил локтем, просто судьи сыкнули оставлять команду 5на3 на 5 минут.
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Ответ ivanR
не понятно почему Коробкину не дали?
Я так понял, уравняли за пропущенное нарушение на Минулине. Когда он наотмашь по зубам получил
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Как минимум Коробкина нужно было удалить на две минуты - там и без судейских глаз всем было видно нарушение !
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Широков толкает откровенно на борт, 2 минуты, Мухаметов играет у борта чуть неаккуратно, сразу сопли, слезы, 5 минут и штраф какой то левый
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30 тыщ ??)🤣😭🤣
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