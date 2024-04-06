КХЛ оштрафовала Мухаметова и Коробкина из «Металлурга». Игроки не будут дисквалифицированы

КХЛ наложила штраф на игроков «Металлурга» Максима Мухаметова и Егора Коробкина.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды второго матча серии «Металлург» – «Автомобилист».

Нарушение Максима Мухаметова на Сергее Широкове переквалифицировано из п. 1.3.1 в п. 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею», 5+20). Игрок подвергнется денежному штрафу в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Егора Коробкина накажут по п. 1.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»). Денежный штраф составит 30 тысяч рублей.

Игроки не будут дисквалифицированы и смогут принять участие в следующем матче серии.