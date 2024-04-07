Светлов о плей-офф КХЛ: «Много интриги, это плюс. Но двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – минус. Впрочем, это не проблема Урала»

Сергей Светлов высказался о полуфиналах Кубка Гагарина, где нет клубов из столиц.

– В целом полуфиналы радуют?

– Будет интересно узнать у телевидения их рейтинги. Все-таки в нашей стране в хоккее самыми принципиальными были матчи клубов из глубинки против столичных команд. Условно, игры « » – « », «Магнитка» – ЦСКА или « » – СКА обсуждались всеми, вызывали максимальный интерес.

Да, в этом плей-офф много интриги, это плюс. Но все-таки двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – и это минус. Сужу по своим знакомым, которые на первых этапах плей-офф все время меня спрашивали, почему так быстро вылетели с «Динамо» и как «Автомобилист» смог пройти СКА.

Сейчас вопросов намного меньше, хоккей уехал на Урал. Впрочем это проблема двух столиц, а не Урала, – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов .