Светлов о плей-офф КХЛ: «Много интриги, это плюс. Но двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – минус. Впрочем, это не проблема Урала»
Сергей Светлов высказался о полуфиналах Кубка Гагарина, где нет клубов из столиц.
– В целом полуфиналы радуют?
– Будет интересно узнать у телевидения их рейтинги. Все-таки в нашей стране в хоккее самыми принципиальными были матчи клубов из глубинки против столичных команд. Условно, игры «Трактор» – «Динамо», «Магнитка» – ЦСКА или «Автомобилист» – СКА обсуждались всеми, вызывали максимальный интерес.
Да, в этом плей-офф много интриги, это плюс. Но все-таки двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – и это минус. Сужу по своим знакомым, которые на первых этапах плей-офф все время меня спрашивали, почему так быстро вылетели ЦСКА с «Динамо» и как «Автомобилист» смог пройти СКА.
Сейчас вопросов намного меньше, хоккей уехал на Урал. Впрочем это проблема двух столиц, а не Урала, – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ.
Правда они на региональных каналах смотрят, а не на Матч ТВ или КХЛ, поэтому и статистика такая.