Светлов о плей-офф КХЛ: «Много интриги, это плюс. Но двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – минус. Впрочем, это не проблема Урала»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Динамо Хоккей

Сергей Светлов высказался о полуфиналах Кубка Гагарина, где нет клубов из столиц.

– В целом полуфиналы радуют?

– Будет интересно узнать у телевидения их рейтинги. Все-таки в нашей стране в хоккее самыми принципиальными были матчи клубов из глубинки против столичных команд. Условно, игры «Трактор» – «Динамо», «Магнитка» – ЦСКА или «Автомобилист» – СКА обсуждались всеми, вызывали максимальный интерес.

Да, в этом плей-офф много интриги, это плюс. Но все-таки двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает – и это минус. Сужу по своим знакомым, которые на первых этапах плей-офф все время меня спрашивали, почему так быстро вылетели ЦСКА с «Динамо» и как «Автомобилист» смог пройти СКА. 

Сейчас вопросов намного меньше, хоккей уехал на Урал. Впрочем это проблема двух столиц, а не Урала, – сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ

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9 комментариев
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Так создайте уже отдельный чемпионат для столиц, пускай в нем играют и держат интригу. А жалкие регионы так и быть, будут жить отдельно от топовых столичных команд
+33
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+33
десятилетиями пылесосить глубинку, это ок. а делиться титулами - сразу рейтинги страдают... бедные, бедные столицы...
+21
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+21
Что значит не хватает двух столиц? Прошли команды, которые лучше играли. Ни ЦСКА, ни СКА не показали чемпионской игры и были по делу отправлены в отпуск. Никакого минуса в этом нет.
+8
0
+8
Да идите вы в баню со своими столичными командами. Хоккей - это регионы, а не Москва и Питер.
+5
0
+5
Организуйте нам отдельную лигу восточной конференции, добавив немного команд из запада, Локо, Торпедо и Сева например, а сами играйте в столичную лигу против Куньлуня, Сочи и Витязя, все только рады будут
+5
-1
+4
Зато в Ярославле, Екатеринбурге рейтинги топ.
Правда они на региональных каналах смотрят, а не на Матч ТВ или КХЛ, поэтому и статистика такая.
+4
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А ведь это показатель неэффективной работы клубов с такими финансовыми и административными возможностями. У клубов со средними бюджетами отжали все что блестит и феерически оподливились.
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0
+4
Ответ Al Al
Зато в Ярославле, Екатеринбурге рейтинги топ. Правда они на региональных каналах смотрят, а не на Матч ТВ или КХЛ, поэтому и статистика такая.
Смотрю все игры на КХЛ прайм. Никаких проблем. Срач тв не смотрю давно и пофиг что он показывает. Свой местный не смотрю из-за комментаторов паранойиков🤣
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