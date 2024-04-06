Драйзайтль в 5-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ. Только у Штястны и Курри больше таких сезонов среди европейцев

Теги рейтинги Эдмонтон Яромир Ягр Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Яри Курри Петер Штястны Никита Кучеров Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль в 5-й раз набрал 100+ очков за сезон.

Форвард «Эдмонтона» сделал 2 результативные передачи в матче с «Колорадо» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 28-летнего немецкого нападающего 101 (39+62) очко в 75 играх. Он занимает 7-е место в гонке бомбардиров.

Игрок достиг отметки 100 очков в регулярке в 5-м сезоне за карьеру. По числу таких сезонов Драйзайтль делит 3-е место в истории лиги среди игроков из Европы с Яромиром Ягром (Чехия, 5). 

Лидирует Петер Штястны (Словакия, 7), на втором месте идет Яри Курри (Финляндия, 6). 

У Александра Овечкина (Россия), Никиты Кучерова (Россия) и Теему Селянне (Финляндия) по 4 таких сезона. 

Добавим, что в истории «Эдмонтона» Драйзайтль делит 4-е место с Марком Мессье (5 сезонов со 100+ очками). Выше идут Уэйн Гретцки (9), Коннор Макдэвид (7) и Курри (6). 

9 комментариев
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Похоже выйдет на 1 место среди европейцев
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В этом году почему-то про Драйзайтля реже писать стали, я уж было подумал, что он поломался или ещё чего, но нет, играет и играет хорошо. Это здорово, удачи в выходе на первое место)
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Ответ Ozz99
Похоже выйдет на 1 место среди европейцев
Безизбежно.
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Ответ Vadoniy
В этом году почему-то про Драйзайтля реже писать стали, я уж было подумал, что он поломался или ещё чего, но нет, играет и играет хорошо. Это здорово, удачи в выходе на первое место)
Щас его время в плей-офф придет, там он зафеерит.
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Ужасный сезон от немца,и это предконтрактный сезон!!! Снова на копейки продлят)
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Ответ Дима Миронов
Ужасный сезон от немца,и это предконтрактный сезон!!! Снова на копейки продлят)
Это сарказм? 5-й сезон с 100+ очков!?
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Стабильность признак мастерства!
Драйз красавчик!
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Молодец Драйзатель.Давно пора ввести награду лучшему европейскому игроку.
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Ответ Pink Floyd1276
Это сарказм? 5-й сезон с 100+ очков!?
Я конечно чуть чуть преувеличил) но Немец с 2018 всегда был в топ 4 бомбардиров сезона(чаще всего топ2),а в этом сезоне слабовато играет
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