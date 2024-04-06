Кучеров сделал 3 ассиста в матче с «Питтсбургом». У форварда «Тампы» 136 (43+93) очков – он лидирует в списке бомбардиров
Никита Кучеров сделал 93 ассиста в нынешнем сезоне НХЛ.
«Питтсбург» принимает «Тампу» (4:4, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу, а также отдал передачу Энтони Дюклеру.
Таким образом, игрок занес в свой актив уже 93 голевые передачи в нынешнем сезоне НХЛ и продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх.
Никита Кучеров стал 1-м вингером и 1-м россиянином в истории НХЛ с 90+ передачами за сезон.
Больше из европейцев набирали только Ягр (149) и Щастны (139).
Upd: 43+93 = 136 очков уже!