Кучеров сделал 3 ассиста в матче с «Питтсбургом». У форварда «Тампы» 136 (43+93) очков – он лидирует в списке бомбардиров

Никита Кучеров сделал 93 ассиста в нынешнем сезоне НХЛ.

« » принимает « » (4:4, третий период) в матче регулярного чемпионата .

Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал , а также отдал передачу Энтони Дюклеру.

Таким образом, игрок занес в свой актив уже 93 голевые передачи в нынешнем сезоне НХЛ и продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх.

стал 1-м вингером и 1-м россиянином в истории НХЛ с 90+ передачами за сезон.