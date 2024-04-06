Кучеров сделал 3 ассиста в матче с «Питтсбургом». У форварда «Тампы» 136 (43+93) очков – он лидирует в списке бомбардиров

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Энтони Дюклер Хоккей

Никита Кучеров сделал 93 ассиста в нынешнем сезоне НХЛ.

«Питтсбург» принимает «Тампу» (4:4, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу, а также отдал передачу Энтони Дюклеру. 

Таким образом, игрок занес в свой актив уже 93 голевые передачи в нынешнем сезоне НХЛ и продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх. 

Никита Кучеров стал 1-м вингером и 1-м россиянином в истории НХЛ с 90+ передачами за сезон. 

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
150 очков было бы кайф, дай Бог, чтобы все получилось
+33
-1
+32
Ответ ввввввв
150 очков было бы кайф, дай Бог, чтобы все получилось
Осталось 5 матчей, набрать 16 очков - это дастишь фантастишь. Главное выиграть бомбардирскую гонку.
+22
-1
+21
Он так расчертивает в большинстве - это просто жесть. Макдак так не умеет, это про игровой интеллект.
+26
-6
+20
Уже 93 передачи и 136 очков.
Больше из европейцев набирали только Ягр (149) и Щастны (139).
+16
0
+16
Помню раньше удивлялся, как же круто играли Буре Паша и Федоров, а теперь мы видим ещё более крутого русского игрока.
+15
0
+15
У молний в запасе 5 матчей (4 домашних и один выезд к Ови) и период в запасе. Это касаемо желанных 150 очей Куча. Сейчас 134 (42+91). Выбить 💯 по передачам было супер и это реально. А вот забросить полтинник труднее. Но для Никиты нет ничего невозможного. Только удачи! 🍀
+13
-2
+11
Кучу теперь для полного счастья победную положить и сделать 1+4, будет шикаааарно
+6
0
+6
Паренек из Майкопа творит историю НХЛ
+9
-3
+6
Ответ Андрей Арсентьев
Уже 93 передачи и 136 очков. Больше из европейцев набирали только Ягр (149) и Щастны (139).
Будет вторым железно. Ягра пр ходу не достать, но шансы небольшие есть
+5
0
+5
Таким темпом 100 передач наберёт! Жги Никита!
+5
0
+5
Главное не 150 и тд, а арт рос с такими монстрами на хвосте
+5
0
+5
Ответ ввввввв
150 очков было бы кайф, дай Бог, чтобы все получилось
154, но это фантастика..(
+6
-1
+5
Кучеров сделал уже 3 передачи и набрал 136 очков!
+4
0
+4
Жаль Стамескин киксанул в самом конце, у Куча было бы +4 ассиста
+4
0
+4
93 передачи уже)
+4
-1
+3
Ответ Егор Ковынёв
У молний в запасе 5 матчей (4 домашних и один выезд к Ови) и период в запасе. Это касаемо желанных 150 очей Куча. Сейчас 134 (42+91). Выбить 💯 по передачам было супер и это реально. А вот забросить полтинник труднее. Но для Никиты нет ничего невозможного. Только удачи! 🍀
*43 шайбы конечно
Upd: 43+93 = 136 очков уже!
+2
0
+2
Покупаю футболку с его фамилией и хожу все лето)
+2
0
+2
Ответ Ренат Бахтеев
Осталось 5 матчей, набрать 16 очков - это дастишь фантастишь. Главное выиграть бомбардирскую гонку.
14 очков
+2
0
+2
Эх, жаль при эмптинете не сравняли, Никита раза четыре выводил партнёров на бросок, но то кикс, то Неделькович, то мимо. Сам при этом не бросает даже когда можно и может быть и нужно, но почти всегда в этом случае вычерчивает на как минимум не менее ударную позицию товарищу.
+3
-1
+2
в теперь самое интересное) Куч Пойнту уже 51 очко привозит...они вообще в одном звене играют или нет?)
+2
0
+2
Что творит а Кучеров. Смотреть за его игрой прям удовольствие.
+1
0
+1
Хех, он так раньше Коннора 100 ассистов пробьёт
+1
0
+1
Лучший хоккеист планеты
+1
0
+1
Куууч ты могуч!!!!
+1
0
+1
Ответ culpa
Эх, жаль при эмптинете не сравняли, Никита раза четыре выводил партнёров на бросок, но то кикс, то Неделькович, то мимо. Сам при этом не бросает даже когда можно и может быть и нужно, но почти всегда в этом случае вычерчивает на как минимум не менее ударную позицию товарищу.
Не только макдак хочет сделать 100 передач
0
0
0
Я был уверен, что сегодня Тампа ляжет - три игры за три дня. Но были неплохи и имели шансы... Жаль что не свезло. Никита в трех играх набрал 9 очков при 15 командных голах. Мне было бы стыдно на месте Стамескина.
0
0
0
Ответ Alex.K71
Будет у Никитоса 💯 ассистов по итогу, будет!!!🔥🤞✌️
7 ассистов за 5 игр...должен)
0
0
0
Ответ Биомеханоид
Хех, он так раньше Коннора 100 ассистов пробьёт
У Мака 2 игры в запасе все-таки
0
0
0
93. Батя))
+1
-1
0
Ответ Ренат Бахтеев
Осталось 5 матчей, набрать 16 очков - это дастишь фантастишь. Главное выиграть бомбардирскую гонку.
14
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий