Геннадий Курдин высказался о влиянии Никиты Кучерова на результаты «Тампы».

Форвард сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в .

«Тампа» одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.

– Это чуть ли не рекордный показатель в НХЛ со времени введения потолка зарплат: Кучеров опережает второго бомбардира клуба, (83), аж на 47 очков. Это говорит о том, что «Тампа» конкретно едет на одном игроке. А в плей-офф его просто закроют.

– Может быть такое. Ведь за Кубком Стэнли идет команда, а не отдельные игроки. Ну, а « » подводит слабая игра средних звеньев, поэтому она и проседает.

Команда потеряла крепких середняков, которые помогали идти к чемпионству. Они выстрелили, получили хорошие контракты, ушли в другие клубы. А заменить их некем.

«Тампа» же крутится под потолком зарплат. Приходят более слабые ребята. Им еще надо в систему войти – и об этом мы с Никитой разговаривали. Ну что сделаешь? Да, игровое время у него прибавилось, он больше на себя взваливает. А если бы Кучеров не тянул – где бы сейчас была «Тампа»?

Набери он 90 очков…. Вроде неплохой результат. Но минус 40 очков – и «Лайтнинг» рухнула бы в таблице. Представляете, сколько матчей они бы проиграли? Вот поэтому Никита так тянет, выжимая все из себя.

– Михаил Сергачев травмирован, («-22») – худший в клубе по полезности… Как они в плей-офф будут играть?

– Не знаю. Посмотрим… Я считаю, у «Тампы» все-таки плохо работает менеджмент. Это мое мнение. Приглашают не тех игроков. Когда генменеджером работал , то он собирал команду на будущее. Когда Стив ушел, то «Тампа» была уже укомплектована. И взяла свои кубки.

Айзерман – очень важный человек. Он подбирал игроков из низших лиг. Парни приходили – и добавляли. А теперь берут не тех – и такого эффекта не видно. Как говорится, кадры решают все. Значит, недорабатывает человек, который в офисе отвечает за рекрутинг.

Есть лидеры у «Тампы» – Кучеров, Пойнт, Хедман, в воротах – Василевский. Вся надежда на них. Но этого маловато для Кубка Стэнли. А если травма какая у этих ребят? Их же в плей-офф будут выбивать. И за ними нет никого.

Макдэвид играет в «Эдмонтоне» с Драйзайтлем, и там Хайман забивает 50 голов. «Колорадо» теряет Ничушкина, но даже не замечает – там команда, и есть глубина состава. А у «Тампы» этого нет.

Стэмкос – ему уже 34 года, учтите. Всю карьеру он был ярко выраженным снайпером. Есть хороший, поставленный бросок. Но игра в обороне – его слабая сторона. Видно, с годами еще и в движении потерял. Что есть, то есть, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.