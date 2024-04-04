Геннадий Курдин: «У «Тампы» плохо работает менеджмент. Есть лидеры – Кучеров, Пойнт, Хедман, Василевский. За ними нет никого, для Кубка Стэнли этого маловато»

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Геннадий Курдин высказался о влиянии Никиты Кучерова на результаты «Тампы».

Форвард сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в НХЛ.

«Тампа» одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.

– Это чуть ли не рекордный показатель в НХЛ со времени введения потолка зарплат: Кучеров опережает второго бомбардира клуба, Брэйдена Пойнта (83), аж на 47 очков. Это говорит о том, что «Тампа» конкретно едет на одном игроке. А в плей-офф его просто закроют.

– Может быть такое. Ведь за Кубком Стэнли идет команда, а не отдельные игроки. Ну, а «Тампу» подводит слабая игра средних звеньев, поэтому она и проседает.

Команда потеряла крепких середняков, которые помогали идти к чемпионству. Они выстрелили, получили хорошие контракты, ушли в другие клубы. А заменить их некем.

«Тампа» же крутится под потолком зарплат. Приходят более слабые ребята. Им еще надо в систему войти – и об этом мы с Никитой разговаривали. Ну что сделаешь? Да, игровое время у него прибавилось, он больше на себя взваливает. А если бы Кучеров не тянул – где бы сейчас была «Тампа»?

Набери он 90 очков…. Вроде неплохой результат. Но минус 40 очков – и «Лайтнинг» рухнула бы в таблице. Представляете, сколько матчей они бы проиграли? Вот поэтому Никита так тянет, выжимая все из себя.

– Михаил Сергачев травмирован, Стивен Стэмкос («-22») – худший в клубе по полезности… Как они в плей-офф будут играть?

– Не знаю. Посмотрим… Я считаю, у «Тампы» все-таки плохо работает менеджмент. Это мое мнение. Приглашают не тех игроков. Когда генменеджером работал Стив Айзерман, то он собирал команду на будущее. Когда Стив ушел, то «Тампа» была уже укомплектована. И взяла свои кубки.

Айзерман – очень важный человек. Он подбирал игроков из низших лиг. Парни приходили – и добавляли. А теперь берут не тех – и такого эффекта не видно. Как говорится, кадры решают все. Значит, недорабатывает человек, который в офисе отвечает за рекрутинг.

Есть лидеры у «Тампы» – Кучеров, Пойнт, Хедман, в воротах – Василевский. Вся надежда на них. Но этого маловато для Кубка Стэнли. А если травма какая у этих ребят? Их же в плей-офф будут выбивать. И за ними нет никого.

Макдэвид играет в «Эдмонтоне» с Драйзайтлем, и там Хайман забивает 50 голов. «Колорадо» теряет Ничушкина, но даже не замечает – там команда, и есть глубина состава. А у «Тампы» этого нет.

Стэмкос – ему уже 34 года, учтите. Всю карьеру он был ярко выраженным снайпером. Есть хороший, поставленный бросок. Но игра в обороне – его слабая сторона. Видно, с годами еще и в движении потерял. Что есть, то есть, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

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39 комментариев
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Так работает потолок зарплат. Когда был Айзерман, то зп у Кучерова, Пойнта, Васи, Сергачева были на порядок ниже, что давало возможность подписывать более качественных игроков в боттом. Через это прошли и будут проходить все франшизы и это нормально для лиги, пытающейся создать равные условия для развития всем командам.
Посмотрите на Чикаго, те же Питсбург, Вашингтон. Еще раньше сдулся некогда грозный Детройт. И Тампа года через 2-3 скорее всего повторит этот путь.
+24
0
+24
Это не менеджмент плохо работает, это потолок зарплат хорошо работает
+20
-1
+19
С плохим менеджментом 2 чашки не берут. Просто в НХЛ у любой команды неизбежно рано или поздно наступает перестройка. Вот и Тампа к ней движется. Курдин хрень ляпнул
+11
-2
+9
Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Я уверен Курдин в любом случае лучше тебя разбирается в хоккее.
не факт
+6
0
+6
Ответ SergFed71
Макдона Нэшвилл, Гурд Сиэтл, Гудроу НЙР, Шатенкирк Бостон, Шенн Нэшвилл, Марун Бостон, Палат Девилз, Киллорн Анахайм…
Марун в ЛТИР, Киллорн, Палат и Гурд вне плей-офф за очень большие деньги, Макдона пропустил прошлый плей-офф, Гудроу не оправдывает себя в "Рейнджерс", Щатти и Шенн были временщиками. "Тампа" все сделала правильно.
+5
0
+5
Макдона Нэшвилл, Гурд Сиэтл, Гудроу НЙР, Шатенкирк Бостон, Шенн Нэшвилл, Марун Бостон, Палат Девилз, Киллорн Анахайм…
+3
0
+3
Ответ REY
Почитаешь тут комменты и думаешь, что любой ГМ подписал бы всех будущих звезд Тампы. Задним умом все сильны. Именно Айзерманн собрал костяк. Именно он подписал Купера. Именно он же обменял Джей Ти Миллера на ключевого (вместе с Хедманом) защитника Макдону. Именно об обхаживал Кучерова, чтобы тот потерпел, и дал возможность доподписать качественных игроков и т.д.
И про Купера в Тампе добавлю.

Купера в систему Тампы привел Жюльен Брисбуа. Будучи ассистентом Айзермана, ЖББ был по совместительству ГМом Норфолк Адмиралс (а потом Сиракьюз Кранч) - фарм клуба Тампы. И именно ЖББ привел Купера на пост главного тренера Норфолка, с которым Купер (и Брисбуа в качестве ГМа) выиграл Кубок Колдера, попутно установив рекорд профессионального спорта Северной Америки с 28 победами.

И именно Брисбуа настоял на том, чтобы после увольнения Ги Буше главным тренером Тампы стал Джон Купер, поскольку Айзерман планировал пригласить на эту должность опытного Линди Раффа.

И да. Это тот самый Брисбуа, который сейчас ГМ Тампы, который привел в Тампу тех самых игроков средних звеньев, о которых говорит Курдин (Гудроу, Коулман, Шаттенкирк, Марун, Шенн, Богосян, Гурд - его тоже привел в систему ЖББ, хотя формально на минималка его подписал в фарм ещё Айзерман, но опять же уже после того, как ЖББ подписал его в Сиракьюз на АХЛ-овчкий контракт). Которые обеспечивают победы в плей-офф...
+3
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+3
Типичная история. Лидеров переподписывают на более жирные контракты. Те кто таскал рояль тоже не жаждут быть обделенными, поэтому уходят где больше насыпят (можно понять). Во Флориде роль Молний займут Пантеры на ближайшие сезоны.
+2
0
+2
Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Я уверен Курдин в любом случае лучше тебя разбирается в хоккее.
В самом хоккее - более чем уверен, что да. В вопросах менеджмента в НХЛ - не факт
+2
0
+2
-В НХЛ нет плохо работающего менеджмента, одни работают лучше, другие чуть хуже, но все профессионалы. У Тампы за 4 сезона 2 кубка и финал).
П.С. статью не читал , комментирую только заголовок)
+2
0
+2
Ответ Анатолий Волков
В прошлом сезоне убрали Ничушкина. И где оказалось Колорадо?
ага, просто он только за тампой следит
+2
0
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Айзерман построил Тампу и ушёл строить свой любимый Детройт.
А Тампе пора в перестройку - в этом году заканчивается контракт у Стэмкоса, в следующем у Хедмана и т.д.
Плюс увеличится потолок.
Так что надо меняться и покупать молодых.
+2
-1
+1
Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Я уверен Курдин в любом случае лучше тебя разбирается в хоккее.
Хахахаха. Д-да, дед, который застрял в работе с детьми? У него, ты думаешь, есть время разбираться в составах команд НХЛ? Для него: если фамилия не на слуху, то и игрока нет - очевидно ж
+1
0
+1
Курдин абсолютно ничего не смыслит в НХЛ
+2
-1
+1
В прошлом сезоне убрали Ничушкина. И где оказалось Колорадо?
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А если бы Кучеров не тянул – где бы сейчас была «Тампа»?

А если бы Василевский не отбивал? А если бы Хедман не создавал? А если бы не было Пойнта? А если бы... Курдин как будто не следит вообще за НХЛ.
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+1
Ответ REY
Почитаешь тут комменты и думаешь, что любой ГМ подписал бы всех будущих звезд Тампы. Задним умом все сильны. Именно Айзерманн собрал костяк. Именно он подписал Купера. Именно он же обменял Джей Ти Миллера на ключевого (вместе с Хедманом) защитника Макдону. Именно об обхаживал Кучерова, чтобы тот потерпел, и дал возможность доподписать качественных игроков и т.д.
Да, один Айзерман собрал состав😂 больше никто ! Не Брисбуа, не Дарш, не Мюррей! В одиночку, так сказать)
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Ответ Алексей Челюканов
Давайте я начну с того, что Джей Ти Миллера обменяли не НА Макдону, а ВМЕСТЕ с Макдоной. Впрочем, на этом, пожалуй и закончу.
Все верно, не НА, а И
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Ответ REY
Почитаешь тут комменты и думаешь, что любой ГМ подписал бы всех будущих звезд Тампы. Задним умом все сильны. Именно Айзерманн собрал костяк. Именно он подписал Купера. Именно он же обменял Джей Ти Миллера на ключевого (вместе с Хедманом) защитника Макдону. Именно об обхаживал Кучерова, чтобы тот потерпел, и дал возможность доподписать качественных игроков и т.д.
Джей Ти Миллера на Макдону никто не менял.
Наоборот их вместе ( в одной связке) поменяли в Тампу на Наместникова, Хайека Хоудена и 1 и 2 раунд.
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Ответ REY
Почитаешь тут комменты и думаешь, что любой ГМ подписал бы всех будущих звезд Тампы. Задним умом все сильны. Именно Айзерманн собрал костяк. Именно он подписал Купера. Именно он же обменял Джей Ти Миллера на ключевого (вместе с Хедманом) защитника Макдону. Именно об обхаживал Кучерова, чтобы тот потерпел, и дал возможность доподписать качественных игроков и т.д.
Давайте я начну с того, что Джей Ти Миллера обменяли не НА Макдону, а ВМЕСТЕ с Макдоной.
Впрочем, на этом, пожалуй и закончу.
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Ответ Хаскерс
Кудрин отличный тренер. По делу: в годы расцвета у Тампы были супер звезды в нападении - Кучеров (Стамкос на подмене), в защите - Хедман (Сергачев готовится) и в воротах. Потому было все хорошо. Теперь остался один Куч. Стамкос всё, Хедман норм но не топ, едет с ярмарки, Вася, надеюсь, еще восстановится на 100, Сергачёв, увы. С одним Кучем у них шансов, как у Эдмонтона с одним Маком. То есть никаких. Даже если оба по триста выбьют в регулярке. Поинты и Хайманы живут по милости маков.
Хахахаха. Хоккей смотри. Пойнт крайне хорош и у Тампы здравое боттом-6.

У Нефти в этом году замечательный состав за Маком. Хайман - прекрасная скрипка. РНХ - работает по всей площадке и превосходно играет в ПК. Драйзатль. Мощный Эвандер. Хенрик. Боттом-6 мощный и мясистый. Оборона в прайме вся. Там полностью сформированная команда на поход
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Ответ 5kywn5cddd
Да, один Айзерман собрал состав😂 больше никто ! Не Брисбуа, не Дарш, не Мюррей! В одиночку, так сказать)
И Стэмкоса, Хедмана и Киллорна (из игроков чемпионского состава) тоже Айзерман задрафтовал...
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Ответ Алексей Челюканов
Самое забавно тут то, что Курдин сказал абсолютно правильную вещь - Кубки Стэнли выигрываются за счёт средних звеньев, на одних звёздах в плей-офф не уедешь. И тут же сам себе стал противоречить, сказав, что текущий менеджмент работает слабо. Потому что те самые "ключевые" для Кубков в 2020 и 2021 приобретения в средние и низшие жвения - гнус-лайн, Марун, Шаттенкирк, Богосян, Шенн, Рутта - которые помогли от Колмабуса 2019 шагнуть в 2020 и потом 2021 - сделал как раз нынешний менеджмент после ухода Айзермана. Впрочем, я подозреваю, что Курдин просто об этом не задумывался. Говоря правильную вещь, что эти самые средние звенья в Кубке очень важны, он никогда не интересовался а кто-ж там в этих звеньях у Тампы играет и играл....
Новый ГМ отполировал то, что заложил Айзерман.
Не надо преувеличивать заслуги Бризбуа.
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Ответ REY
Новый ГМ отполировал то, что заложил Айзерман. Не надо преувеличивать заслуги Бризбуа.
Я могу продолжить вашу мысль дальше:
Айзерман отполировал то, что до него заложили Джей Фистер (Стэмкос - драфт 2008, Киллорн - драфт 2007) и Брайан Лоутон (Хедман - драфт 2009).

Истина в том, что фундамент чемпионского состава был заложен ДО Айзермана. Айзерман на этот фундамент поставил стены. А Брисбуа - крышу. Но без усилий каждого из них - не было бы у Тампы чемпионства.

Айзерман пять лет назад пришел в клуб, у которого не было ни Стэмкоса, ни Хедмана, ни Киллорна на момент его прихода. И спустя пять лет.... Несмотря на все его усилия и умения клуб ни разу не вышел в плей-офф, и выйдет ли в этом году - большой вопрос.

Речь тут как раз не о преувеличении чьих то заслуг, а о том, что нельзя преуменьшать чужие заслуги. Без работы Брисбуа у Тампы не было бы Кубков Стэни точно также, как без работы Айзермана. И без работы Фистера. И даже без Лоутона, будь он неладен.
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Ответ rent56
Проблема потолка зарплат, менеджмент плохо с работал только лишь в прошлом сезоне , но там Брисбуа хотел 4 финал подряд , в остальном вопросов нет, действительно нужно больше форвардов из фарма. Уверен там есть гораздо лучше Шири , Мотов…
Чаффи играет, а Шири уже нет! В этом сезоне пробовали Кепке, Барре Булле, Мереля, Гонсалвеша!
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Главный вопрос не говорит ли Курдин словами Кучерова, они же наверняка общаются.
Вся эта фигня, что руководство плохое, может Никите боком выйти...
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Эйссимонт, Жанно, Моттт, Пол, Гленденинг - вполне себе годные игроки для боттом-6
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Самое забавно тут то, что Курдин сказал абсолютно правильную вещь - Кубки Стэнли выигрываются за счёт средних звеньев, на одних звёздах в плей-офф не уедешь.

И тут же сам себе стал противоречить, сказав, что текущий менеджмент работает слабо. Потому что те самые "ключевые" для Кубков в 2020 и 2021 приобретения в средние и низшие жвения - гнус-лайн, Марун, Шаттенкирк, Богосян, Шенн, Рутта - которые помогли от Колмабуса 2019 шагнуть в 2020 и потом 2021 - сделал как раз нынешний менеджмент после ухода Айзермана.

Впрочем, я подозреваю, что Курдин просто об этом не задумывался. Говоря правильную вещь, что эти самые средние звенья в Кубке очень важны, он никогда не интересовался а кто-ж там в этих звеньях у Тампы играет и играл....
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Кудрин, очень крутой специалист по работе с малышами. Но какое отношение он имеет к профессионалам? Мне сложно сказать
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жуки потеряли в том году Валерона и сникли, о чем он блин говорит
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