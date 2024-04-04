Геннадий Курдин: «У «Тампы» плохо работает менеджмент. Есть лидеры – Кучеров, Пойнт, Хедман, Василевский. За ними нет никого, для Кубка Стэнли этого маловато»
Геннадий Курдин высказался о влиянии Никиты Кучерова на результаты «Тампы».
Форвард сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в НХЛ.
«Тампа» одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.
– Это чуть ли не рекордный показатель в НХЛ со времени введения потолка зарплат: Кучеров опережает второго бомбардира клуба, Брэйдена Пойнта (83), аж на 47 очков. Это говорит о том, что «Тампа» конкретно едет на одном игроке. А в плей-офф его просто закроют.
– Может быть такое. Ведь за Кубком Стэнли идет команда, а не отдельные игроки. Ну, а «Тампу» подводит слабая игра средних звеньев, поэтому она и проседает.
Команда потеряла крепких середняков, которые помогали идти к чемпионству. Они выстрелили, получили хорошие контракты, ушли в другие клубы. А заменить их некем.
«Тампа» же крутится под потолком зарплат. Приходят более слабые ребята. Им еще надо в систему войти – и об этом мы с Никитой разговаривали. Ну что сделаешь? Да, игровое время у него прибавилось, он больше на себя взваливает. А если бы Кучеров не тянул – где бы сейчас была «Тампа»?
Набери он 90 очков…. Вроде неплохой результат. Но минус 40 очков – и «Лайтнинг» рухнула бы в таблице. Представляете, сколько матчей они бы проиграли? Вот поэтому Никита так тянет, выжимая все из себя.
– Михаил Сергачев травмирован, Стивен Стэмкос («-22») – худший в клубе по полезности… Как они в плей-офф будут играть?
– Не знаю. Посмотрим… Я считаю, у «Тампы» все-таки плохо работает менеджмент. Это мое мнение. Приглашают не тех игроков. Когда генменеджером работал Стив Айзерман, то он собирал команду на будущее. Когда Стив ушел, то «Тампа» была уже укомплектована. И взяла свои кубки.
Айзерман – очень важный человек. Он подбирал игроков из низших лиг. Парни приходили – и добавляли. А теперь берут не тех – и такого эффекта не видно. Как говорится, кадры решают все. Значит, недорабатывает человек, который в офисе отвечает за рекрутинг.
Есть лидеры у «Тампы» – Кучеров, Пойнт, Хедман, в воротах – Василевский. Вся надежда на них. Но этого маловато для Кубка Стэнли. А если травма какая у этих ребят? Их же в плей-офф будут выбивать. И за ними нет никого.
Макдэвид играет в «Эдмонтоне» с Драйзайтлем, и там Хайман забивает 50 голов. «Колорадо» теряет Ничушкина, но даже не замечает – там команда, и есть глубина состава. А у «Тампы» этого нет.
Стэмкос – ему уже 34 года, учтите. Всю карьеру он был ярко выраженным снайпером. Есть хороший, поставленный бросок. Но игра в обороне – его слабая сторона. Видно, с годами еще и в движении потерял. Что есть, то есть, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.
Посмотрите на Чикаго, те же Питсбург, Вашингтон. Еще раньше сдулся некогда грозный Детройт. И Тампа года через 2-3 скорее всего повторит этот путь.
Купера в систему Тампы привел Жюльен Брисбуа. Будучи ассистентом Айзермана, ЖББ был по совместительству ГМом Норфолк Адмиралс (а потом Сиракьюз Кранч) - фарм клуба Тампы. И именно ЖББ привел Купера на пост главного тренера Норфолка, с которым Купер (и Брисбуа в качестве ГМа) выиграл Кубок Колдера, попутно установив рекорд профессионального спорта Северной Америки с 28 победами.
И именно Брисбуа настоял на том, чтобы после увольнения Ги Буше главным тренером Тампы стал Джон Купер, поскольку Айзерман планировал пригласить на эту должность опытного Линди Раффа.
И да. Это тот самый Брисбуа, который сейчас ГМ Тампы, который привел в Тампу тех самых игроков средних звеньев, о которых говорит Курдин (Гудроу, Коулман, Шаттенкирк, Марун, Шенн, Богосян, Гурд - его тоже привел в систему ЖББ, хотя формально на минималка его подписал в фарм ещё Айзерман, но опять же уже после того, как ЖББ подписал его в Сиракьюз на АХЛ-овчкий контракт). Которые обеспечивают победы в плей-офф...
П.С. статью не читал , комментирую только заголовок)
А Тампе пора в перестройку - в этом году заканчивается контракт у Стэмкоса, в следующем у Хедмана и т.д.
Плюс увеличится потолок.
Так что надо меняться и покупать молодых.
А если бы Василевский не отбивал? А если бы Хедман не создавал? А если бы не было Пойнта? А если бы... Курдин как будто не следит вообще за НХЛ.
Наоборот их вместе ( в одной связке) поменяли в Тампу на Наместникова, Хайека Хоудена и 1 и 2 раунд.
Впрочем, на этом, пожалуй и закончу.
У Нефти в этом году замечательный состав за Маком. Хайман - прекрасная скрипка. РНХ - работает по всей площадке и превосходно играет в ПК. Драйзатль. Мощный Эвандер. Хенрик. Боттом-6 мощный и мясистый. Оборона в прайме вся. Там полностью сформированная команда на поход
Не надо преувеличивать заслуги Бризбуа.
Айзерман отполировал то, что до него заложили Джей Фистер (Стэмкос - драфт 2008, Киллорн - драфт 2007) и Брайан Лоутон (Хедман - драфт 2009).
Истина в том, что фундамент чемпионского состава был заложен ДО Айзермана. Айзерман на этот фундамент поставил стены. А Брисбуа - крышу. Но без усилий каждого из них - не было бы у Тампы чемпионства.
Айзерман пять лет назад пришел в клуб, у которого не было ни Стэмкоса, ни Хедмана, ни Киллорна на момент его прихода. И спустя пять лет.... Несмотря на все его усилия и умения клуб ни разу не вышел в плей-офф, и выйдет ли в этом году - большой вопрос.
Речь тут как раз не о преувеличении чьих то заслуг, а о том, что нельзя преуменьшать чужие заслуги. Без работы Брисбуа у Тампы не было бы Кубков Стэни точно также, как без работы Айзермана. И без работы Фистера. И даже без Лоутона, будь он неладен.
Вся эта фигня, что руководство плохое, может Никите боком выйти...
И тут же сам себе стал противоречить, сказав, что текущий менеджмент работает слабо. Потому что те самые "ключевые" для Кубков в 2020 и 2021 приобретения в средние и низшие жвения - гнус-лайн, Марун, Шаттенкирк, Богосян, Шенн, Рутта - которые помогли от Колмабуса 2019 шагнуть в 2020 и потом 2021 - сделал как раз нынешний менеджмент после ухода Айзермана.
Впрочем, я подозреваю, что Курдин просто об этом не задумывался. Говоря правильную вещь, что эти самые средние звенья в Кубке очень важны, он никогда не интересовался а кто-ж там в этих звеньях у Тампы играет и играл....