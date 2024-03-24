Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд – лучший результат за карьеру в НХЛ. Рекорд «Тампы» – 18 игр, российский – 15

Никита Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд – лучший результат за карьеру в НХЛ.

Форвард « » отметился результативной передачей на 60-й минуте матча регулярного чемпионата с « » (3:4 ОТ).

В активе россиянина стало 123 (41+82) очка в 69 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Текущая результативная серия достигла 13 матчей (5+24 на отрезке) – лучший результат за карьеру в НХЛ. В сезонах-2018/19 и 2019/20 были серии из 12 игр.

Рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии игр с очками принадлежит (18, 2009/10, 17+16 на отрезке).

Российский рекорд в истории лиги делят (2 серии по 15 игр, 2007/08 и 2009/10) и (15, 2023/24, причем с начала сезона).