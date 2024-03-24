Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд – лучший результат за карьеру в НХЛ. Рекорд «Тампы» – 18 игр, российский – 15

Теги рейтинги Тампа-Бэй Евгений Малкин НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд – лучший результат за карьеру в НХЛ.

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей на 60-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ). 

В активе россиянина стало 123 (41+82) очка в 69 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Текущая результативная серия Кучерова достигла 13 матчей (5+24 на отрезке) – лучший результат за карьеру в НХЛ. В сезонах-2018/19 и 2019/20 были серии из 12 игр. 

Рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии игр с очками принадлежит Стивену Стэмкосу (18, 2009/10, 17+16 на отрезке). 

Российский рекорд в истории лиги делят Евгений Малкин (2 серии по 15 игр, 2007/08 и 2009/10) и Артемий Панарин (15, 2023/24, причем с начала сезона). 

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25 комментариев
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На флажке набрал) А вообще, хороший матч, Стамескин как в лучшие годы затащил, не победили, но все равно круто. Ну и вишенкой, победный от Гаврикова, в Лосях прям стал совсем домоседом, но пользы от него все равно вагон.
+16
0
+16
Ответ Вадим Скорин
Среди россиян на сегодня: 1. Евгений Малкин 15 игр 2. Александр Овечкин 14 игр 3. Никита Кучеров 13 игр
Панарина с 15 куда дели? ;)
Плюс 14 еще Квартальнов и Капризов
+16
0
+16
Ответ korsar87
а почему когда поинт забил очко кучерову не засчитали ???
Тащат МакДаков
+13
-3
+10
а почему когда поинт забил очко кучерову не засчитали ???
+6
-1
+5
Ответ korsar87
а почему когда поинт забил очко кучерову не засчитали ???
Ага, там владения у игрока ЛА точно не было
+3
0
+3
Ответ Duck Nightingale
Не забывай больше. А лучше оставь эту работу профессионалам
Ценю твоё мнение. Ошибиться, забыть, может каждый. Но видимо не ты, рад. А вот, что не делать или не делать, писать или нет, вот тут решу я сам. Добра и терпения.
+4
-1
+3
Почему при первом голе ему асист не засчитали? Он же там ковырял и наковырял в итоге!!
+3
-1
+2
Ответ Амфитрион
На флажке набрал) А вообще, хороший матч, Стамескин как в лучшие годы затащил, не победили, но все равно круто. Ну и вишенкой, победный от Гаврикова, в Лосях прям стал совсем домоседом, но пользы от него все равно вагон.
Этот домосед в овере так улетел один на один, что Буре позавидовал бы. :) Но в целом с его нынешней ролью "stay at home" - согласен.
+3
-1
+2
Среди россиян на сегодня:
1. Евгений Малкин 15 игр
2. Александр Овечкин 14 игр
3. Никита Кучеров 13 игр
+4
-3
+1
Россия, очки.
1. Овечкин 1541
........
8. Вячеслав Козлов 853.
9. Никита Кучеров 852.
+1
0
+1
Ответ KENZOMAN
Почему при первом голе ему асист не засчитали? Он же там ковырял и наковырял в итоге!!
Видимо при автоголе ассистенты не назначаются
0
0
0
Ответ Вадим Скорин
Забыл добавить, бывает.
Не забывай больше. А лучше оставь эту работу профессионалам
+4
-4
0
Ответ Вадим Скорин
Забыл добавить, бывает.
Это да, по себе знаю)
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
Панарина с 15 куда дели? ;) Плюс 14 еще Квартальнов и Капризов
Забыл добавить, бывает.
+2
-2
0
Ответ Амфитрион
На флажке набрал) А вообще, хороший матч, Стамескин как в лучшие годы затащил, не победили, но все равно круто. Ну и вишенкой, победный от Гаврикова, в Лосях прям стал совсем домоседом, но пользы от него все равно вагон.
А почему ЛА - лоси?
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Ответ sportnsk
Этот домосед в овере так улетел один на один, что Буре позавидовал бы. :) Но в целом с его нынешней ролью "stay at home" - согласен.
Да я видел, отлично вышло)
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Макдэвид сегодня отыграл на 4 минуты больше чем Кучеров, надо больше давать игровой
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Надо бить оба!
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Лучший личный результат тоже не плохо. И близко Маков не подпускает тоже нормально
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Голевой пас на ничью Куч оформил!
Очко Тампе сейчас очень пригодится, зацепились за плейофф!
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