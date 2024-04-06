Владимир Плющев: «Ставлю 90%, что «Локомотив» выйдет в финал. «Трактору» будет тяжело вытащить 4 матча подряд с такой игрой»

Владимир Плющев считает, что «Локомотив» победит в серии с «Трактором».

Сегодня челябинский клуб дома уступил команде под руководством Игоря Никитина со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

На данный момент ярославцы ведут в серии с « » – 3-0.

«Ставлю 90 процентов, что « » выйдет в финал и выполнит свою задачу в серии. Сможет ли команда выполнить ее уже в следующем матче, сказать сложно, но то, что эту серию они выдернут, я однозначно уверен.

Тяжело будет «Трактору» с такой игрой вытащить четыре игры подряд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.