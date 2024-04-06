Владимир Плющев: «Ставлю 90%, что «Локомотив» выйдет в финал. «Трактору» будет тяжело вытащить 4 матча подряд с такой игрой»

Теги Локомотив Трактор Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев считает, что «Локомотив» победит в серии с «Трактором».

Сегодня челябинский клуб дома уступил команде под руководством Игоря Никитина со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина. 

На данный момент ярославцы ведут в серии с «Трактором» – 3-0.

«Ставлю 90 процентов, что «Локомотив» выйдет в финал и выполнит свою задачу в серии. Сможет ли команда выполнить ее уже в следующем матче, сказать сложно, но то, что эту серию они выдернут, я однозначно уверен.

Тяжело будет «Трактору» с такой игрой вытащить четыре игры подряд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.

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8 комментариев
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Рисковый тип... Адреналин в крови зашкаливает наверное от такой-то ставки
+6
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+6
Ну до чего же Плющев ты рискованный провидец !
+2
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Ставки у идиотов не принимают
+1
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+1
Надо было ставить перед серией, а не при счёте 3:0.
+1
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Вот это иксперд, это и я так могу! Мурку давай! (с)
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Надо перед серией ставить, а не перед завершением когда почти все понятно. Щас при таком счета даже бабушка моя тоже самое скажет.
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Ответ Огюст
Ну до чего же Плющев ты рискованный провидец !
А прикинь... Трактор вытянет этот махач ?)
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Ответ Огюст
Ну до чего же Плющев ты рискованный провидец !
Куда он тогда испарится?))
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