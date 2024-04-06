«Локомотив» ведет 3-0 у «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» повел 3-0 в серии у «Трактора» в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем матче полуфинала Кубка Гагарина команда на выезде обыграла команду (2:1).

В составе клуба из Ярославля забили форварды и Георгий Иванов, за « » – нападающий .

Четвертая игра серии также пройдет в Челябинске – 8 апреля. В случае победы «Локомотив» выйдет в финал.