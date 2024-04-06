«Локомотив» ведет 3-0 у «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Теги Локомотив Трактор Егор Аверин Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Георгий Иванов Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

«Локомотив» повел 3-0 в серии у «Трактора» в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В третьем матче полуфинала Кубка Гагарина команда Игоря Никитина на выезде обыграла команду Алексея Заварухина (2:1).

В составе клуба из Ярославля забили форварды Егор Аверин и Георгий Иванов, за «Трактор» – нападающий Семен Дер-Аргучинцев.

Четвертая игра серии также пройдет в Челябинске – 8 апреля. В случае победы «Локомотив» выйдет в финал.

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110 комментариев
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Локо, объективно, как говорится, на классе! Все три матча, несмотря на овертайм во втором, провели уверенно и не дали усомниться в своем превосходстве.
В игре Трактора уже чувствуется какая-то безысходность… Шансов на спасение почти нет!
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+48
А какие грозные были перед игрой. Да мы поквитаемся, да мы Шалунова за Фукале... а на деле пшик. Локомотив вообще в пол ноги играл. Ещё и челябы будут ныть, что всё это из-за того, что Фукале нет. А 8 минут большинства подряд тоже из-за вылета вратаря не смогли реализовать
+35
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+32
Никитин сегодня тактически полностью переиграл Заварухина
Нерешаемых для Локо задач тренер Трактора не придумал
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Ответ Александр Чекин
Комментарий скрыт
задолбали с своим Фукале, а забивал то тоже он один в команде?
+28
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Пока Заварухин лает на пресс-конференциях, Никитин его с закрытыми глазами обыгрывает на льду
+27
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Никитин воссоздал ЦСКА, короче. Локомотив настоящая машина, которая способная играть в разный хоккей. Я не знаю что им должно помешать взять чашку (ну, какой-нибудь шальной Автомобилист, которому, кажется, вообще плевать против кого играть в этом плей-офф. Одним словом - не кубковые)
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+25
Не хочу критиковать свой Трактор. Но Локомотив сильнее. Поздравляю болельщиков Локомотива с третьей победой! Не могу понять, Трактор выглядит совсем другим, чем в предидущих сериях. Не могу сказать, что повлияло на это. Может большая пауза, может травма Фукале, может два первых проигрыша, но настрой команды совсем никакой. Да и большинство не работает так же как в серии с Салаватом. Обьективно Локомотив сильнее, это принимаю. И ещё раз болельщиков Локомотива с заслуженной победой их команды!!!
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Шевалье не вывез😐
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Ждём новые классные (нет) истории про автобус Локомотива (при безхарактерной игре Трактора на протяжении 55 минут) и таблетки для спецназа через 3...2...1...
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спокойно, на классе, ничего не дав сделать. Чемпионская игра
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Тут бы и Фукале не помог бы ) очень мало моментов создали Трактор, повезло что Локо удаление получил, так бы игра на 0
. Думаю можно закончить серию 4-0… Трактор играет слабо очень
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Ответ Александр Чекин
Комментарий скрыт
А основной вратарь еще забивать должен?
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Ответ Владимир
Эх болельщики Локомотива!!! А вы заметили, что ни один болельщик Трактора ни одного плохого слова про вашу команду не написал!!! А от вас от многих, я, не про всех.., сколько помоев сейчас вылилось??? Вы сами подумайте над своими словами, а не только " быдло" Заварухина материте!!!
Ни один? Вы походу сайт перепутали. Я вижу обратное
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Никитин - молоток. Удачи.
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Насколько уверенно выглядели Челябинцы против Динамо, настолько же беззубо смотрятся против Ярославцев.
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Повторюсь уже, но есть ощущение, что те команды, которые реально могли помешать ярославцам взять Кубок Гагарина, обыграны самим "Локомотивом" в двух предыдущих раундах.
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Ответ Александр Чекин
Комментарий скрыт
Я вот чего понять не могу - зачем вы позорите своего второго воротчика, который играет очень достойно.

Трактор ничего в атаке не может и забивает меньше двух за игру, на что тут можно расчитывать? Здесь не Фукале нужен, не Бобровский и не Третьяк, а свои ворота убрать в раздевалку.
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В этой серии похоже всë ясно. В ближайших двух матчах Локомотив точно выйдет в финал.
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Ответ Андрей Валерьевич
Остынь, сбегай за добавкой
Ему не продадут.
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Заслужено
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Ответ Владимир
Эх болельщики Локомотива!!! А вы заметили, что ни один болельщик Трактора ни одного плохого слова про вашу команду не написал!!! А от вас от многих, я, не про всех.., сколько помоев сейчас вылилось??? Вы сами подумайте над своими словами, а не только " быдло" Заварухина материте!!!
Если Вы не в курсе, то почитайте ветки предыдущих матчей. Не могу здесь скрины вставлять. Если есть у Вас телега, то могу все скинуть. Такого неуважения я не припомню. Столько грязи вылили челябинские на клуб и город, не позавидуешь. Я наблюдаю это с самого начала. Наши если и нагрубили, то только в ответ. Большего быдла я не видел тут. Хотя был очень хорошего мнения об челябинских.
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жалко конечно,но видно что Локо грамотнее и тактически и физически! воротчик тащит когда надо,защитники подключаются к атакам,драки никто не провоцирует... я думаю по игре-жто будущий чемпион!
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Ответ strashnov
Не хочу критиковать свой Трактор. Но Локомотив сильнее. Поздравляю болельщиков Локомотива с третьей победой! Не могу понять, Трактор выглядит совсем другим, чем в предидущих сериях. Не могу сказать, что повлияло на это. Может большая пауза, может травма Фукале, может два первых проигрыша, но настрой команды совсем никакой. Да и большинство не работает так же как в серии с Салаватом. Обьективно Локомотив сильнее, это принимаю. И ещё раз болельщиков Локомотива с заслуженной победой их команды!!!
Один из немногих адекватов Челябинска.
+7
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+6
Ответ Младший лейтенант
Комментарий скрыт
Вот по этому ты и младший лейтенант.
+6
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С победой, Ярославль! 🚂💪
Блин, вот и хочется побыстрее в финал, а невольно думаешь, если Авто с Магниткой до 6-7 матчей доиграют, не будет ли разумнее один матч слить, чтобы не заотдыхаться до потери формы.
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И куда делись все писатели? Челяба столица Российского хоккея, а Ярик их в одну калитку.
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Отличная игра от наших, всех с победой!
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Ответ 1905vb
Локо, объективно, как говорится, на классе! Все три матча, несмотря на овертайм во втором, провели уверенно и не дали усомниться в своем превосходстве. В игре Трактора уже чувствуется какая-то безысходность… Шансов на спасение почти нет!
Во втором хотя бы была борьба и Локомотив понервничал, но первый и третий просто красавцы. Трактор сегодня просто не вышел на матч сначала.
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+6
Ответ kenny_182
С победой, Ярославль! 🚂💪 Блин, вот и хочется побыстрее в финал, а невольно думаешь, если Авто с Магниткой до 6-7 матчей доиграют, не будет ли разумнее один матч слить, чтобы не заотдыхаться до потери формы.
Ну, такое себе. В ПО сливать - совсем соперника не уважать. Любой слитый матч - возможность зацепиться за серию.
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Ответ Storch Inki
А какие грозные были перед игрой. Да мы поквитаемся, да мы Шалунова за Фукале... а на деле пшик. Локомотив вообще в пол ноги играл. Ещё и челябы будут ныть, что всё это из-за того, что Фукале нет. А 8 минут большинства подряд тоже из-за вылета вратаря не смогли реализовать
ЦСКА и "Авангард", как уже говорили сами ярославские болельщики после первых двух встреч этой серии, в розыгрыше большинства сильнее, чем "Трактор", потому и имели хоть какие-то шансы. Челябинск же лишен, по сути, двух основных козырей, помогавших ранее - везения и вдохновенной игры Фукале.
А тереться по бортам с "железнодорожниками" - худшее решение в принципе. Столь же утопично выглядит и желание уральцев перебороть/перебегать соперников.
В тех же матчах, где москвичи и омичи побеждали, главным преимуществом и панацеей против подопечных Никитина были чистый лед и попытка играть комбинационно.
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