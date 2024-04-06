«Локомотив» ведет 3-0 у «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина
«Локомотив» повел 3-0 в серии у «Трактора» в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
В третьем матче полуфинала Кубка Гагарина команда Игоря Никитина на выезде обыграла команду Алексея Заварухина (2:1).
В составе клуба из Ярославля забили форварды Егор Аверин и Георгий Иванов, за «Трактор» – нападающий Семен Дер-Аргучинцев.
Четвертая игра серии также пройдет в Челябинске – 8 апреля. В случае победы «Локомотив» выйдет в финал.
В игре Трактора уже чувствуется какая-то безысходность… Шансов на спасение почти нет!
Нерешаемых для Локо задач тренер Трактора не придумал
. Думаю можно закончить серию 4-0… Трактор играет слабо очень
Трактор ничего в атаке не может и забивает меньше двух за игру, на что тут можно расчитывать? Здесь не Фукале нужен, не Бобровский и не Третьяк, а свои ворота убрать в раздевалку.
Блин, вот и хочется побыстрее в финал, а невольно думаешь, если Авто с Магниткой до 6-7 матчей доиграют, не будет ли разумнее один матч слить, чтобы не заотдыхаться до потери формы.
А тереться по бортам с "железнодорожниками" - худшее решение в принципе. Столь же утопично выглядит и желание уральцев перебороть/перебегать соперников.
В тех же матчах, где москвичи и омичи побеждали, главным преимуществом и панацеей против подопечных Никитина были чистый лед и попытка играть комбинационно.