Никитин о победе: «Не могу комментировать, как там «Трактор». «Локомотив» концентрировался на своей игре. Не можем контролировать соперника, если не контролируешь себя»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором».

«Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Тяжелая победа, готовимся дальше.

– Тренер соперника пообещал, что в Челябинске они будут играть иначе. Им это удалось?

– Я не могу комментировать, как там «Трактор». Мы концентрировались на своей игре.

Мы не можем контролировать соперника, если ты не контролируешь себя. Мы сосредоточились на контроле самих себя.

Если бы я сверху смотрел игру, может быть, что-то сказал бы, а на лавке ты следишь за своими ребятами, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

3 комментария
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Зря трактористы щëки надували, игра у них прямолинейная, без выдумки.
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