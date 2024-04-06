Никитин о победе: «Не могу комментировать, как там «Трактор». «Локомотив» концентрировался на своей игре. Не можем контролировать соперника, если не контролируешь себя»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором».

«Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Тяжелая победа, готовимся дальше.

– Тренер соперника пообещал, что в Челябинске они будут играть иначе. Им это удалось?

– Я не могу комментировать, как там « ». Мы концентрировались на своей игре.

Мы не можем контролировать соперника, если ты не контролируешь себя. Мы сосредоточились на контроле самих себя.

Если бы я сверху смотрел игру, может быть, что-то сказал бы, а на лавке ты следишь за своими ребятами, – сказал главный тренер « » .