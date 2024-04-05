Владимир Плющев: «У ЦСКА не будет удачного следующего сезона. Люди не понимают, каким клубом руководят – легендой. Харламова до сих пор знают в Канаде и США»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Владимир Плющев Валерий Харламов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением об изменениях в ЦСКА.

Армейцы вылетели из Кубка Гагарина, проиграв в серии первого раунда «Локомотиву» со счетом 1-4.

Затем клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«ЦСКА – это не совсем простая команда, это легенда, команда, которая подарила величайших игроков не только советскому и российскому хоккею, но и мировому. Имя Харламова до сих пор знают в Канаде и США, его мастерство по сей день восхищает болельщиков, которые видели его на льду.

То, что сейчас происходит в ЦСКА, – это реакция на результат сезона, который армейцы провели не совсем удачно. Но самое интересное, что люди, которые проводят всю эту реорганизацию, сами не имеют к ЦСКА никакого отношения и не понимают, что и как нужно делать.

На данный момент в клубе пытаются создать видимость того, что что-то делается, но при этом никто не знает и не понимает, что будет дальше.

Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году, а может быть, и не только в следующем. Люди, которые проводят те или иные процессы в команде, не понимают, каким клубом они руководят», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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Господин плюшев в одну фразу вплетает кислое,мокрое и деревянное. Там нарушение причино-следственной связи. Это 5+20
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Закусывать надо .
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Плющев в набсовет собрался залезть или Есмантовича решил через СМИ подсидеть?
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Так же говорили, когда Федорова назначали. С тех пор - два КГ.
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То что Есмантовича волнуют только деньги я уже знаю 25 лет , а клуб и болельщики ему по хрену . Первым делом надо было от него освобождаться .
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Ну каким? Таким, который до конца Перестройки мог себе позволить любого советского игрока, "призвав в армию", чтобы наигрывать тройки к очередной Олимпиаде. Как эта система кончилась, кончилось и величие. Когда при Быкове в нулевые попали раз в полуфинал - за счастье считали.
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