Плющев о лучшем хоккеисте России: «Кучеров проводит хороший сезон, но яркие годы были у Малкина, у Овечкина. Сильнейший нападающий – Харламов»

Теги Тампа-Бэй Владимир Плющев Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Валерий Харламов Никита Кучеров Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре Никиты Кучерова.

Российский нападающий лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона НХЛ. В его активе 133 (43+90) очка. У ближайших преследователей – Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида – 131 и 128 очков соответственно.

Кучеров стал первым вингером в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 90 голевых передач за сезон.

– Никита Кучеров – лучший бомбардир регулярки, на его счету уже 133 очка в 75 играх. Это лучший показатель в истории среди российских хоккеистов. Можно ли назвать Никиту сейчас сильнейшим хоккеистом страны?

– Вы знаете, это сложное понятие – сильнейший хоккеист России. У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы», но такие же яркие сезоны были и у Малкина, и у Овечкина, и у многих других ребят.

Сильнейший нападающий – это Валерий Харламов, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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10 комментариев
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Его об одном спрашивают,а отвечает другое. Привычка?
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Ну классика же. У Плющева спросили про сейчас. А он завёл шарманку про прошлое.
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+8
Ответ Иван
Его об одном спрашивают,а отвечает другое. Привычка?
привычка у стариков жить прошлым. "Сталина на вас нет, в ссср было всё, давали квартиры" и прочий старческий бред и ностальгия по совку
+9
-3
+6
Лучший Овечкин и это не обсуждается.Он как Яшин в футболе.
+4
-1
+3
Жаль не видел Харламова, только по записям... Я следил за хоккеем с 95 года примерно, могу сказать точно круче Буре на момент когда он был на пике никого не было, может только Малкин в свой год когда он был NVP. А по величию карьеры это Овечкин без вопросов.
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На мой личный субъективный взгляд, лучшим советским нападающим был Мальцев.
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Харламова не стало за 10 лет до появления России
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Сезон сезоном, но у Кучерова уже и 3 лучших результата по передачам за сезон среди россиян (90, 87, 83, единственный с 80+), и 2 сезона по очкам. Да, в нхл, с советскими сравнивать напрямую нельзя - времена, системы, лиги разные.
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А вот, помнится, при Николае втором...
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