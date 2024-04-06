Плющев о лучшем хоккеисте России: «Кучеров проводит хороший сезон, но яркие годы были у Малкина, у Овечкина. Сильнейший нападающий – Харламов»

Владимир Плющев высказался об игре Никиты Кучерова.

Российский нападающий лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона НХЛ. В его активе 133 (43+90) очка. У ближайших преследователей – Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида – 131 и 128 очков соответственно.

Кучеров стал первым вингером в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 90 голевых передач за сезон.

– Никита Кучеров – лучший бомбардир регулярки, на его счету уже 133 очка в 75 играх. Это лучший показатель в истории среди российских хоккеистов. Можно ли назвать Никиту сейчас сильнейшим хоккеистом страны?

– Вы знаете, это сложное понятие – сильнейший хоккеист России. У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы», но такие же яркие сезоны были и у Малкина, и у Овечкина, и у многих других ребят.

Сильнейший нападающий – это Валерий Харламов, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.