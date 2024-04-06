Курьянов о расторжении договора с Трикозовым: «Глеб хотел подписать контракт с «Каролиной», «Авангард» пошел навстречу. Желаем удачи»

Теги Авангард Каролина Антон Курьянов НХЛ КХЛ ВХЛ Чемпионат.com Омские Крылья Глеб Трикозов Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал расторжение контракта с Глебом Трикозовым.

Недавно стало известно, что омский клуб расторг контракт с игроком, выбранным «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ в 2022 году.

«Контракт Трикозова истекал 30 апреля, и он не планировал подписывать новый, чтобы иметь возможность уехать за океан.

Наш клуб пошел навстречу игроку, который просил о досрочном расторжении – Глеб хотел подписать контракт с «Каролиной», ему нужно было оперативно оформлять документы.

Нам остается только пожелать ему удачи. Спортивные права на Трикозова остаются за «Авангардом», в случае возвращения он снова станет игроком нашей системы», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел две встречи за основную команду и не отметился результативными действиями.

В Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» нападающий провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (11+10) очко.

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