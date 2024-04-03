Генменеджер «Авангарда» об увольнении Кравца: «Взвешенное решение, нужно было что‑то менять. Спасибо Михаилу Григорьевичу, двигаемся дальше»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Антон Курьянов поделился подробностями увольнения Михаила Кравца.

60-летний специалист был уволен из омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» во втором раунде Кубке Гагарина. «Авангард» с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным уступил в серии 3-4. 

После окончания серии Кравец дал интервью, в котором назвал увольнение по ходу плей-офф «ножом в спину».

– Звучал инсайд, что решение об увольнении Михаила Кравца было не вашим. И вы сами, когда узнали, были в шоке.

– Во‑первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то время, которое он провел [в «Авангарде»]. Медали с ним выигрывали. Это решение не было таким эмоциональным после 0:7. Все было взвешено.

Мы видели, что нам нужно было что‑то менять, и очень быстро. Все решения были приняты так, чтобы было лучше для команды. Мы действовали, нам нужно было выправлять ситуацию.

– Наверняка видели интервью Кравца. Там сквозит обида и другие эмоции. Как можете отреагировать?

– Мы честно выполнили все обязательства перед тренером. Комментировать его слова не будем.

Еще раз спасибо Михаилу Григорьевичу за все это время. Двигаемся дальше, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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9 комментариев
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Взвешенным оно было бы, если бы вы его уволили в сентябре, а ещё лучше перед началом сезона. Увольнение же после двух поражений посреди серии плей-офф никакой взвешенностью не пахнет.
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Обычная история. И Курьянова могут выкинуть на раз
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Меня сейчас больше интересует, а когда последует взвешенное решение по поводу увольнения Макрицкого со своим помощником? Авангард в ПО выглядел, наверное, самыми медлительными
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Правильно что не стали руки опускать а искали выход из сложной ситуации и практически прошли локомотив.
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Ответ viktorpavlov70
Взвешенным оно было бы, если бы вы его уволили в сентябре, а ещё лучше перед началом сезона. Увольнение же после двух поражений посреди серии плей-офф никакой взвешенностью не пахнет.
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