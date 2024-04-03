Генменеджер «Авангарда» об увольнении Кравца: «Взвешенное решение, нужно было что‑то менять. Спасибо Михаилу Григорьевичу, двигаемся дальше»

Антон Курьянов поделился подробностями увольнения Михаила Кравца.

60-летний специалист был уволен из омского клуба после поражения со счетом 0:7 (0-2) во второй игре серии с «Локомотивом» во втором раунде Кубке Гагарина. «Авангард» с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным уступил в серии 3-4.

После окончания серии Кравец дал интервью, в котором назвал увольнение по ходу плей-офф «ножом в спину».

– Звучал инсайд, что решение об увольнении Михаила Кравца было не вашим. И вы сами, когда узнали, были в шоке.

– Во‑первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то время, которое он провел [в «Авангарде»]. Медали с ним выигрывали. Это решение не было таким эмоциональным после 0:7. Все было взвешено.

Мы видели, что нам нужно было что‑то менять, и очень быстро. Все решения были приняты так, чтобы было лучше для команды. Мы действовали, нам нужно было выправлять ситуацию.

– Наверняка видели интервью Кравца. Там сквозит обида и другие эмоции. Как можете отреагировать?

– Мы честно выполнили все обязательства перед тренером. Комментировать его слова не будем.

Еще раз спасибо Михаилу Григорьевичу за все это время. Двигаемся дальше, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.