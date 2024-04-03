Генменеджер «Авангарда» о Хартли: «Разговоров о возвращении не было. Получаем от него информацию об интересных нам ребятах из Северной Америки»

Курьянов рассказал о шансах на возвращение Боба Хартли в «Авангард».

63-летний специалист был главным тренером омской команды 4 года и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

– Пытались ли вы связаться с Хартли, была ли гипотетическая возможность вернуть его в омский клуб?

– Нет, на эту тему точно разговоров не было. Обычно, если мы с ним разговариваем, то это из разряда «как дела» и околохоккейные и хоккейные темы.

Есть ребята, которые играют в Северной Америке и были бы потенциально нам интересны, получить информацию изнутри намного быстрее и полезнее, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.