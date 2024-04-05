«Авангард» и Трикозов расторгли контракт. Клуб сохранил права на 19-летнего форварда

Теги Авангард переходы КХЛ МХЛ Омские Ястребы ВХЛ Омские Крылья Глеб Трикозов Хоккей

«Авангард» и Глеб Трикозов расторгли контракт.

Спортивные права на игрока остаются закрепленными за омским клубом.

В сезоне-2023/24 нападающий Глеб Трикозов провел 2 матча за «Авангард».

В активе 19-летнего форварда также 21 (11+10) балл в 39 играх за «Омские Крылья».

В Olimpbet МХЛ он сыграл 10 матчей в регулярке, отметившись 18 (12+6) очками. Он также провел 7 игр за «Омских Ястребов» в плей-офф и набрал 9 (4+5) баллов.

В 2022 году игрок был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 60-м общим номером.

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18 комментариев
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2 года мыкаемся по ахл, и вуаля 40 млн контракт
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Бред какой-то сначала сами мариновали на скамейке а потом просто отпустили.
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Ответ Сергей Михалюк
Например дать играть хотя бы 5-7 минут в равны и во вторую спецбриигаду большинства.
За что??? Кто он такой что бы ему большинство давать? Молодежь бежит потому что с ними никто не работает. Был Хартли, он реально прокачивал молодежь. У тех был стимул работать, что бы их заметили. Теперь два года был Кравец. Ему было вообще срать на молодых и их воспитание. Вот взять Филатьева. Ему и в большинстве давали и в первых звеньях, а толку хрен. Потому что ему просто дали время и все. Никто ему не помогал. Что ждать от Звягина никто не знает. Но если генменом остался Курьянов, то принципиальных изменений не будет. Вот они и валят. И удержать его, просто дав ему большинство, это бесполезно. Нет системы работы с молодежью.
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Значит, в СА собрался. Ну да ладно, может там выйдет толк.
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Ему постоянно какие-то хвалебные оды пели,хотя я сколько смотрел, не видел его мощи́😬
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Абсолютно правильное решение, парень зазнался и просил контракт 40 миллионов но ему отказали , уезжает в НХЛ там такие нужны а в КХЛ уровень вырос .
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Правильно сделал, раз играть не дают
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пусть в Америку едет, но не в ску
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В Каролину собрался
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Очень хорошо, совсем ничего не показывал нигде, а рекламу давали огромную.Надеюсь завершит карьеру и займется делом.
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Неужели собрался в Каролину ?
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Ответ Ыжык
А что с ним нужно сделать было? К батарее пристегнуть?
Например дать играть хотя бы 5-7 минут в равны и во вторую спецбриигаду большинства.
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Ответ Ыжык
А что с ним нужно сделать было? К батарее пристегнуть?
Ну как минимум дать играть хотя бы 5-7 минут и попробовать в 2 спецбригаде.
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Ответ Сергей Михалюк
Например дать играть хотя бы 5-7 минут в равны и во вторую спецбриигаду большинства.
Рейнгарт по игре больше заслуживал место в составе. Объективно на данный момент сильнее Трикозова выглядит. У Трикозова не игровые проблемы, о чём Курьянов прямо говорил.
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Ответ Nikolay_exp
пусть в Америку едет, но не в ску
Да кому он в Питере нужен? Обычный полуфабрикат Омской школы. Ни скорости ни паса ни гола. Герой МХЛ. С ним ещё возиться год нужно. А этим у нас никто не занимается. Так что помается годик другой в Америке и вернется. Потом в Авангарде сезон два в 4 звене поболтается и поедет в условный Нефтехимик. Если Авангард сам к тому времени не станет как условный Нефтехимик. С такими то руководителями.
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