«Авангард» и Трикозов расторгли контракт. Клуб сохранил права на 19-летнего форварда

«Авангард» и Глеб Трикозов расторгли контракт.

Спортивные права на игрока остаются закрепленными за омским клубом.

В сезоне-2023/24 нападающий Глеб Трикозов провел 2 матча за «Авангард».

В активе 19-летнего форварда также 21 (11+10) балл в 39 играх за «Омские Крылья».

В Olimpbet МХЛ он сыграл 10 матчей в регулярке, отметившись 18 (12+6) очками. Он также провел 7 игр за «Омских Ястребов» в плей-офф и набрал 9 (4+5) баллов.

В 2022 году игрок был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 60-м общим номером.