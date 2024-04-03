Директор «Авангарда» об игре до 31 мая и ЧМ: «С легионерами будет отдельная беседа, постараемся решить «на берегу». С Буше уже проговаривали это»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею календарь Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Спортивный директор «Авангарда» поделился мнением о продлении сезона до 31 мая.

Ранее стало известно, что со следующего сезона в лиге будут проводить матчи до конца мая. Чемпионат мира проводится ИИХФ ежегодно в мае. 

– Как изменится наш хоккей и подготовка «Авангарда» с учетом того, что сдвинется окончание чемпионата на месяц? Сохранится ли предсезонный турнир?

– Принципиально ничего не меняется, у нас с 1 августа начинается тренировочный лагерь.

С 11 августа команда будет в Москве, проведет ряд выставочных матчей, потом возвращаемся в Омск, где будет домашний турнир. Ориентировочно – с 21 по 25 августа, – сказал генеральный директор «Авангарда» Антон Курьянов.

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга рассказал, как в клубе будут договариваться с легионерами о контрактах.

– Как будете договариваться с легионерами? Если (сезон) до 31 мая и вы выходите в финал, а легионеров вызовут на чемпионат мира.

– Отдельно прописать в контрактах подобные оговорки не позволяет правовой регламент КХЛ. Этого, естественно, не будет.

Что касается легионеров, которые у нас будут, с каждым из них проведется отдельная беседа. Все должны прекрасно понимать, что май – определяющий для нас месяц. Будем стараться решить этот вопрос «на берегу».

С Ридом Буше таких проблем у нас не будет, потому что мы изначально проговаривали, что такой сценарий возможен. С двумя другими легионерами это будет проговариваться отдельно в качестве основного из условий нашего сотрудничества, – сказал Забуга.

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1 комментарий
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Буше вроде пожизненно отстранён от сборной, что там проговаривать? Да и нафиг он им нужен, если они берут 20 человек из НХЛ +2-3 студента
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