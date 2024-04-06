Жамнов о целях «Спартака»: «Не обсуждали победу в Кубке Гагарина в этом сезоне – нужно было создать боеспособную команду. На следующий – будем обговаривать нюансы»

Алексей Жамнов рассказал о задачах «Спартака» на этот год.

Клуб занял четвертое место в Западной конференции. В Кубке Гагарина красно-белые уступили в серии «Металлургу» со счетом 2-4.

«На следующий сезон мы пока задачи не обсуждали.

На этот сезон, когда мы разговаривали с руководством, мы не обсуждали победу в Кубке Гагарина, могу сказать честно. Когда я подписывал контракт, то мне озвучили, что нужно создать боеспособную команду.

За этот год мы сделали небольшой шаг вперед. Будем встречаться, обсуждать нюансы. Вопрос к нам самим, что мы сами хотим.

У нас есть задача попасть в плей-офф, а дальше двигаться шаг за шагом», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.