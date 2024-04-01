Быков о поражениях «Спартака» в Магнитогорске: «Надо в церковь сходить, когда-то это должно закончиться. Команда с Жамновым преобразилась, показывает интересный хоккей»

Теги Металлург Мг Спартак Вячеслав Быков Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков высказался о серии «Спартак» – «Металлург».

Команда Алексея Жамнова уступили магнитогорцам в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4. 

«Спартак» проиграл все три выездных матча «Металлургу».

«Надо сказать, что обе команды очень самобытные. Они пропагандируют интересный, качественный и аттрактивный (привлекательный – Sports) хоккей, который нравится болельщикам. Динамичный хоккей с использованием техники, прекрасные мастера в обеих командах.

Тем более сейчас «Спартак» возрождается, с приходом Алексея Жамнова он преобразился, показывает очень интересный хоккей. Болельщики получили массу удовольствия от этой серии.

«Спартак» не побеждал в Магнитогорске 31 год? Надо, значит, в церковь сходить (смеется). Здесь сложно сказать, действительно, уникальное событие, но когда-то это должно закончиться», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

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4 комментария
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1 раз выиграли всё-таки
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Вот мы так все проблемы и решаем…
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Ответ Alexander Firsov
поставим за упокой
мы до основания все разрушим потом новый мир построим .проходили это
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