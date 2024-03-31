Илья Ковальчук: «Жамнов провел огромную работу. На нем в «Спартаке» держится не только спортивная составляющая, он принимает участие в организационных вопросах»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук отметил, что Алексей Жамнов провел огромную работу в «Спартаке».

Клуб уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 и вылетел из плей-офф.

– Получится ли сохранить этот «Спартак»? Те же Морозов, Мальцев, Цыплаков могут уехать в НХЛ.

– Это уже работа менеджмента, чтобы общаться с ребятами и делать команду сильнее. Уже завтра надо начинать в этом направлении работать, готовясь к следующему сезону.

– А себя вы в КХЛ видите в роли менеджера или тренера? Вот в 2022 году на Олимпиаде вы менеджером были. В этом «Спартаке» огромная роль Жамнова, Ковалева, Уланова, а они сами не так давно были игроками.

– Подумаем, посмотрим. Самое же главное – надо понимать, какая зона ответственности. Ну, Олимпиада была, но клуб это совсем другое.

Когда команда начинает строиться, идет в правильном направлении, возникает очень много желающих, кто хочет приложить руку. Тут главное – выбрать того, кто сделает полезное для клуба.

Да, Алексей Жамнов провел огромную работу. Многие не знают, но на нем в «Спартаке» держится не только спортивная составляющая. Он лично принимает участие в организационных вопросах. Ему надо сказать огромное спасибо за терпение, за выдержку и профессионализм. И у нас появился еще один очень крутой тренер, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

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5 комментариев
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То что Спартак изменился в лучшую сторону очень заметно.
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Я в прошлом году, Спартак поливал грязью, т. к. игроки позорили великую команду и посылал их всех на Базу работать и работать, а в следующем сезоне гладиаторы были Хороши, поэтому они заслужили всем СКОПОМ в ресторан погулять по РУССКИ, молодцы, так держать.
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Ответ mitos
Тренерскому штабу четверка с плюсом за сезон. В следующем сезоне нужно добиться четкого исполнения игровой модели. Ничего страшного не случилось. Состав хороший. Есть перспективная молодежь в защите. Орлов, Савиков, Иванов. Есть Мансуров, Сусуев, Пашин. Ребята набрались опыта.
Тренерскому штабу оценка 5+, никто от них ничего не ждал , забили 230 шайб ( больше всех), была красивая и эффективная игра , работали все 4 звена в регулярке и в плей-офф . Не пройти металлург не стыдно. Играли хорошо. Просто у металлурга чуть более опытный коллектив и точно намного сильнее вратарь. Вратарь в плей-офф это пол команды….
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+2
Тренерскому штабу четверка с плюсом за сезон. В следующем сезоне нужно добиться четкого исполнения игровой модели. Ничего страшного не случилось. Состав хороший. Есть перспективная молодежь в защите. Орлов, Савиков, Иванов. Есть Мансуров, Сусуев, Пашин. Ребята набрались опыта.
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Якорь заговорил)
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