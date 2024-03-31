Илья Ковальчук: «Жамнов провел огромную работу. На нем в «Спартаке» держится не только спортивная составляющая, он принимает участие в организационных вопросах»

Илья Ковальчук отметил, что Алексей Жамнов провел огромную работу в «Спартаке».

Клуб уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 и вылетел из плей-офф.

– Получится ли сохранить этот «Спартак»? Те же Морозов, Мальцев, Цыплаков могут уехать в НХЛ.

– Это уже работа менеджмента, чтобы общаться с ребятами и делать команду сильнее. Уже завтра надо начинать в этом направлении работать, готовясь к следующему сезону.

– А себя вы в КХЛ видите в роли менеджера или тренера? Вот в 2022 году на Олимпиаде вы менеджером были. В этом «Спартаке» огромная роль Жамнова, Ковалева, Уланова, а они сами не так давно были игроками.

– Подумаем, посмотрим. Самое же главное – надо понимать, какая зона ответственности. Ну, Олимпиада была, но клуб это совсем другое.

Когда команда начинает строиться, идет в правильном направлении, возникает очень много желающих, кто хочет приложить руку. Тут главное – выбрать того, кто сделает полезное для клуба.

Да, провел огромную работу. Многие не знают, но на нем в «Спартаке» держится не только спортивная составляющая. Он лично принимает участие в организационных вопросах. Ему надо сказать огромное спасибо за терпение, за выдержку и профессионализм. И у нас появился еще один очень крутой тренер, – сказал нападающий « » .