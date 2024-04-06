Директор «Спартака»: «За сезон можно поставить твердую четверку. Вышли во 2-й раунд, побили клубные рекорды, были полные трибуны»

Теги Спартак Химик Воскресенск Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина МХК Спартак Роман Беляев Чемпионат.com Хоккей

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал об итогах сезона в клубе.

– Что касается сезона и работы системы, то хочется отметить, что все три ее команды – главная, молодежная и команда ВХЛ – сначала вышли в плей-офф, а затем прошли первый раунд.

За последние несколько лет это лучший результат работы системы. Благодарность всем причастным. Считаю, что за сезон можно поставить твердую четверку.

Конечно, хотелось бы большего, но все впереди.

– Оцените работу Жамнова.

– Я только что сказал, что сезон можно оценить как хороший. Вы знаете, что в прошлом сезоне мы не попали в плей-офф и заняли 19-е место в чемпионате.

В этом году заняли восьмое место, вышли во второй раунд, побили множество клубных исторических рекордов, которые в ближайшее время будет трудно повторить или улучшить.

Вы же видели, что полные трибуны были на домашних матчах. Это все является оценкой работы тренерского штаба основной команды, – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

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1 комментарий
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Это самый удачный сезон команды за много лет, дело даже не в том что играли в четвертьфинале , а в самой игре, мощной и главное атакующей, в отличии от того же ярославского Локомотива .
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