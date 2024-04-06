Торторелла о дебюте Федотова в старте «Филадельфии»: «Тяжелая игра. Нам не помешал бы лишний сэйв»

Теги Филадельфия Баффало Джон Торторелла НХЛ Иван Федотов Хоккей

Джон Торторелла прокомментировал первый старт Ивана Федотова в «Филадельфии».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» уступили «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал в стартовом составе «Филадельфии». Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

«Тяжелая игра, у него было не очень много работы, не так много возможностей [проявить себя]. 

Думаю, нам не помешал бы лишний сэйв. Но я также думаю, что нужно использовать моменты [в нападении]. Это и определяет разницу в игре», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

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5 комментариев
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Торторелла, видимо, совсем не смотрел ни одну игру Ивана за ЦСКА в этом сезоне...
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Ответ Al Al
Его уровень ВХЛ, и то вряд ли. Цска похоронил, теперь Филадельфию в борьбе за плей-офф. Жаль, но видимо армия сломала.
Если он настолько плох, то зачем его Фила забрала буквально в тот же день, когда было объявлено о расторжении контракта с ЦСКА, зачем ставит в старт во время таких важных матчей? Думаете у них нет доступа к трансляциям КХЛ, чтобы можно было оценить его форму?
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Тортс супер.
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Тортс: нам бы не помешал лишний сейв от Федотова. Федотов: в армии меня приучили не делать ничего лишнего.
+1
-1
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