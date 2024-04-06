Торторелла о дебюте Федотова в старте «Филадельфии»: «Тяжелая игра. Нам не помешал бы лишний сэйв»

Джон Торторелла прокомментировал первый старт Ивана Федотова в «Филадельфии».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» уступили «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал в стартовом составе «Филадельфии». Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

«Тяжелая игра, у него было не очень много работы, не так много возможностей [проявить себя].

Думаю, нам не помешал бы лишний сэйв. Но я также думаю, что нужно использовать моменты [в нападении]. Это и определяет разницу в игре», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.