Торторелла о «Филадельфии»: «Есть мнение: они молодые, они не должны быть на этом месте в таблице. Дерьмо. Мы на этом месте. И давайте быть еще лучше»

Джон Торторелла высказался о философии «Филадельфии».

« » проиграла «Айлендерс» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

После матча главный тренер команды Джон Торторелла заявил, что один лишь вратарь Иван Федотов проявил себя во втором периоде, а также сказал: «Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, отдых не решит проблему».

Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

«Есть некоторое мнение, которое я слышал от других: они молодые, они не должны быть на этом месте [в таблице]. Дерьмо. Мы на этом месте. Мы на этом месте. Посмотрите правде в глаза.

И давайте быть еще лучше. Это моя работа. Значит, я не проделал достаточно хорошую работу, чтобы вывести игроков из тупика.

Я не проделал достаточно хорошую работу, чтобы заставить их понять, что мы должны играть по-другому. Мы должны быть на другом уровне.

Это мое разочарование в самом себе и мое разочарование в команде. И если люди не могут с этим справиться, пусть будет так», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.