Торторелла о критике «Филадельфии»: «Моя работа – заставлять спортсменов. Все сводится к этому: «Ох, они не поддержат его». Пусть. Если хоккеист не поддержит меня, у вас не тот тренер»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джон Торторелла объяснил, почему критикует хоккеистов «Филадельфии».

«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После матча главный тренер команды Джон Торторелла заявил, что один лишь вратарь Иван Федотов проявил себя во втором периоде, а также сказал: «Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, отдых не решит проблему».

«Все сводится к вот этому: «Ох, они не поддержат его». Это постоянно преследует меня. Пусть будет так.

Если хоккеист не поддержит меня, или хоккеист не поддержит меня, потому что я пытаюсь сделать его лучше и как человека, и как спортсмена, тогда у вас здесь не тот тренер, и не те люди. Моя работа – заставлять спортсменов.

Я постараюсь держаться от этого подальше. У меня на уме другие вещи, о которых я не рассказываю. Когда я давал этот комментарий, я контролировал себя. То, что я сказал, то и имел ввиду.

Честно говоря, я пересмотрел матч, и есть даже больше поводов для беспокойства, чем один второй период. Но я горжусь тем, где команда сейчас находится», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

2 комментария
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А что он говорил когда бегемоты влетели дома Чикаго ?!!! Чикаго Карл !!!!
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