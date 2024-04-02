Торторелла о 3:4 с «Айлендерс»: «Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, отдых не решит проблему»

Теги Айлендерс Филадельфия Джон Торторелла НХЛ контент Хоккей

Джон Торторелла прокомментировал игру «Филадельфии» против «Айлендерс».

«Флайерз» проиграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). В этой игре голкипер Иван Федотов дебютировал в лиге, выйдя на замену, и заслужил похвалу от главного тренера. 

«Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не умеют действовать в таких ситуациях. Вот почему я рад, что мы играем с ними. Мы должны понять, какой командой собираемся стать.

Во втором периоде было стыдно за джерси «Филадельфии». Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, то отдых не решит проблему», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла

 

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6 комментариев
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Легенда)
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Ответ Сергей Орлов
Которую летом уволят.
Сильно сомневаюсь! Могли уйти в перестройку, слить сезон, но Денни Бриер был игроком с характером, надеюсь будет хорошим генменом, не даст слабину, разгонит пассажиров, а не будет по 5 лет топтаться на месте, нервы болельщиков канифолить, как Анахайм с Баффало!
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+2
Ответ LOsP06GH
Сильно сомневаюсь! Могли уйти в перестройку, слить сезон, но Денни Бриер был игроком с характером, надеюсь будет хорошим генменом, не даст слабину, разгонит пассажиров, а не будет по 5 лет топтаться на месте, нервы болельщиков канифолить, как Анахайм с Баффало!
У Филадельфии большое ближайшее будущее. Если у Федотова все пойдёт и Харт ещё вернётся то вратарский вопрос можно закрыть надолго. Защита уже сформирована под большие задачи. Дрисдейл, Замула, Йорк, Санхейм, Силлер и любой другой защитник под нужды команды и тренера и это одна из самых лучших и перспективных защит в лиге в целом. Осталось поработать с атакой. Сезон-два хватит чтобы привести все в порядок я думаю. Брир знает что делает
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+1
Ответ LOsP06GH
Сильно сомневаюсь! Могли уйти в перестройку, слить сезон, но Денни Бриер был игроком с характером, надеюсь будет хорошим генменом, не даст слабину, разгонит пассажиров, а не будет по 5 лет топтаться на месте, нервы болельщиков канифолить, как Анахайм с Баффало!
у Анахайма собирается очень хорошая банда, через пару лет начнут давать прикурить всей лиге.

А вот Баффало болото, да. Как 10 лет назад болтались вне зоны плей-офф, так и продолжают.
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