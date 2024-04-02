Торторелла о 3:4 с «Айлендерс»: «Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, отдых не решит проблему»

Джон Торторелла прокомментировал игру «Филадельфии» против «Айлендерс».

«Флайерз» проиграли « » в матче регулярного чемпионата (3:4 ОТ). В этой игре голкипер Иван Федотов дебютировал в лиге, выйдя на замену, и заслужил похвалу от главного тренера.

«Есть люди, которые не знают, как играть, или просто не умеют действовать в таких ситуациях. Вот почему я рад, что мы играем с ними. Мы должны понять, какой командой собираемся стать.

Во втором периоде было стыдно за джерси «Филадельфии». Если у вас не хватает яиц, чтобы играть в таких матчах, то отдых не решит проблему», – сказал главный тренер «Филадельфии» .