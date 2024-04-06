Федотов о дебюте в старте «Филадельфии»: «Не лучшая моя игра. Я должен быть лучше во всем, быстрее адаптироваться»

Теги Филадельфия Баффало НХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов прокомментировал дебют в стартовом составе «Филадельфии».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флайерс» уступили «Баффало» со счетом 2:4.

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал в стартовом составе «Филадельфии». Он отразил 15 из 19 бросков по воротам.

– Что вы чувствуете после первого старта в НХЛ?

– Не лучшая моя игра, но эмоции отличные. Сто процентов, я должен быть лучше – быстрее адаптироваться, делать лучше все.

Очень сложная игра для меня. Было не так много бросков. Сложно сохранять ритм в такой игре, но это моя проблема, а не команды.

Скоро будет следующий матч. У нас все еще хорошие шансы [на плей-офф], хорошая команда, все парни помогают, подсказывают друг другу, – сказал Иван Федотов.

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5 комментариев
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Нет Вань не потянешь ты на данный момент в НХЛ
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+2
из ЦСКА ещё ни один хоккеист не стал звездой в НХЛ .
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Ответ александр красноярский
из ЦСКА ещё ни один хоккеист не стал звездой в НХЛ .
Капризов такой: 🤨
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Ответ александр красноярский
из ЦСКА ещё ни один хоккеист не стал звездой в НХЛ .
Макаров, Фетисов, Федоров, Буре, Ларионов, И так далее...
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