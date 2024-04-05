Федотов впервые выйдет в старте «Филадельфии». Он сыграет с первых минут матча против «Баффало»

Иван Федотов проведет первую игру в качестве стартового вратаря в НХЛ.

Россиянин будет защищать ворота «Филадельфии» с первых минут матча против «Баффало».

Напомним, 27-летний голкипер дебютировал в НХЛ 2 апреля, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Иван Федотов вступил в игру с начала второго периода и отразил 19 бросков из 21.