Федотов впервые выйдет в старте «Филадельфии». Он сыграет с первых минут матча против «Баффало»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов проведет первую игру в качестве стартового вратаря в НХЛ.

Россиянин будет защищать ворота «Филадельфии» с первых минут матча против «Баффало».

Напомним, 27-летний голкипер дебютировал в НХЛ 2 апреля, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Иван Федотов вступил в игру с начала второго периода и отразил 19 бросков из 21.

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15 комментариев
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Давай, Ваня! Души от души!!!
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Делай сухарь.
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Старательно готовят Федотова к роли стартера. Тортс прекрасно умеет работать с русским вратарями.
Достаточно вспомнить Хабибуллина, Бобровского, Шестёркина. Все прекрасно играли. Думаю и у Ивана получится. Удачи и без травм!
+7
-1
+6
Ответ Максим Седов
Старательно готовят Федотова к роли стартера. Тортс прекрасно умеет работать с русским вратарями. Достаточно вспомнить Хабибуллина, Бобровского, Шестёркина. Все прекрасно играли. Думаю и у Ивана получится. Удачи и без травм!
просто ради любопытства где он Шестеркина то тренировал ?
+3
0
+3
Ответ Тима Баярыстан
просто ради любопытства где он Шестеркина то тренировал ?
в фэнтези
+2
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Федотов потом будет иметь право сыграть в плей-офф ?
Да, сможет сыграть в плей-офф.
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Федотов потом будет иметь право сыграть в плей-офф ?
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Удачи Ивану, Филадельфии и Тортсу!
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Еще недавно о Федотове по игре в ЦСКА только ленивый не прошелся, но вот уже другой ПО за океаном и ждут сразу чуда. Ну что ж посмотрим)
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ждем гола
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Ответ Тима Баярыстан
просто ради любопытства где он Шестеркина то тренировал ?
в СКА
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Ответ Booligan
в СКА
В молодëжке Спартака же
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Ответ Максим Седов
Да, сможет сыграть в плей-офф.
Спасибо за информацию.
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Ответ Empress
Еще недавно о Федотове по игре в ЦСКА только ленивый не прошелся, но вот уже другой ПО за океаном и ждут сразу чуда. Ну что ж посмотрим)
Хитрый план: играть не очень за коней, чтобы уехать в НХЛ👍🏻
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