Федотов впервые выйдет в старте «Филадельфии». Он сыграет с первых минут матча против «Баффало»
Иван Федотов проведет первую игру в качестве стартового вратаря в НХЛ.
Россиянин будет защищать ворота «Филадельфии» с первых минут матча против «Баффало».
Напомним, 27-летний голкипер дебютировал в НХЛ 2 апреля, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Иван Федотов вступил в игру с начала второго периода и отразил 19 бросков из 21.
Достаточно вспомнить Хабибуллина, Бобровского, Шестёркина. Все прекрасно играли. Думаю и у Ивана получится. Удачи и без травм!