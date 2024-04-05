Акользин после 2:4 от «Автомобилиста»: «В равных составах мы на голову выше соперника играем. Нужно подтянуть дисциплину, тогда у нас все получится в серии»

Павел Акользин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:4, 1-1) в плей-офф.

– Игра тяжело складывалась – первыми пропустили, отыгрались, потом необязательное удаление. Плохая игра в большинстве у нас получилась. Это все стало залогом победы « » сегодня.

– Из положительного – «Металлург» был сильнее в равных составах. В чем именно?

– Мы неплохо проходили среднюю зону, хоть у них и такой «автобус» стоит в средней. Мы много играли у них в зоне, много бросали.

У соперника хорошо сыграл вратарь, везде где мог подтащил. Ну и мы, может быть, в каких-то моментах сыграли бесхитростно. Второй гол забивали – наверное, там была единственная хитрость.

А так, да, в равных составах, как мне кажется, мы на голову выше соперника играем. Главное – нужно подтянуть дисциплину, и тогда у нас все получится в серии.

– Что делать с таким построением соперника в средней зоне?

– Повторюсь – мы неплохо проходили среднюю зону, доставляли шайбу в их зону и там играли с шайбой. С этим, я думаю, таких больших проблем у нас не возникало.

– Как повысить процент нейтрализации большинства соперника? Три игрока спецбригады Екатеринбурга набрали по три очка.

– Скорее всего, мы плохо сыграли в меньшинстве – позволили делать им открытые броски, которые непозволительно допускать, не помогли где-то на пятаке, когда добивания были.

– Соперник активно идет в прессинг в начале матча, высоко встречает.

– Ну да, сегодня они больше шли в давление, в этом отличие от предыдущей игры, а когда повели в счете – немного откатились и встречали уже в средней. Фактор первого гола сегодня, пожалуй, присутствовал.

– В этом плей-офф уже играли 1-1 с переездом в другой город, с Хабаровском. Тот опыт на третью игру скажется?

– Конечно. Сегодня проиграли, разберем наши ошибки, действия в неравных составах. А «5 на 5» мы очень хорошо с ними играем. Мне кажется, что «5 на 5» у них нет таких шансов, – сказал нападающий «Металлурга» Павел Акользин.