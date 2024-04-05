Морозов о Кубке Гагарина: «Раньше в сентябре уже все говорили, кто будет в полуфинале. Сейчас такого нет. Именно на это мы рассчитывали, когда вводили потолок и пол зарплат»

Алексей Морозов отметил, что в КХЛ возросла конкуренция.

– Кубок Гагарина постепенно приближается к своей кульминации. Довольны тем, как проходит плей-офф?

– На данный момент нам все нравится, это то, к чему мы стремились. Конкуренция возросла. Раньше в сентябре уже все говорили, кто будет играть в полуфинале. Сейчас такого нет. Есть непредсказуемость результата. Именно на это мы рассчитывали, когда вводили потолок и пол заработных плат.

Разве кто-то мог ожидать, что оба прошлогодних финалиста Кубка Гагарина вылетят уже в первом раунде плей-офф? А ведь это сильные клубы с богатой историей.

Три из четырех команд, пробившихся в полуфинал, никогда не завоевывали титул. Екатеринбургский «Автомобилист» и в медалях-то ни разу не был. Для них, наверное, этот сезон уже можно назвать успешным.

Очень радует посещаемость: на матчах второго раунда она стала рекордной. Это прямое следствие работы нашей стратегии, которая включает в себя в том числе работу с аудиторией.

– Вы уже отметили, что до полуфинала добралась лишь одна команда, ранее бравшая Кубок Гагарина. Это показатель развития лиги?

– Мы специально вводили потолок зарплат, чтобы повысить конкуренцию. Произошло перераспределение игроков.

В тех командах, которые еще ни разу не выигрывали Кубок Гагарина, появились люди, которые это уже делали. Они передают свой опыт, и команды формируются с пониманием, как психологически надо действовать на решающих стадиях плей-офф.

Возможно, ребята постарше с опытом больших побед на льду не так результативны. Но они приносят пользу с точки зрения психологии, настроя, четкого выполнения тренерских заданий, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.