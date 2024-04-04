Федотов постарается забить гол в НХЛ: «Обязательно». Вратаря спросили о его мощном броске

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов сказал, что постарается забить гол в НХЛ.

« сказал после тренировки, что «обязательно» постарается забить гол во время игры, когда его спросили о его мощном броске», написала журналистка The Hockey News Сиобхан Нолан.

Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА. Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

Иван уже дебютировал в НХЛ, его статистика – здесь.