Федотов постарается забить гол в НХЛ: «Обязательно». Вратаря спросили о его мощном броске

Теги Филадельфия НХЛ Иван Федотов Хоккей

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов сказал, что постарается забить гол в НХЛ.

«Иван Федотов сказал после тренировки, что «обязательно» постарается забить гол во время игры, когда его спросили о его мощном броске», написала журналистка The Hockey News Сиобхан Нолан. 

Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА. Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

Иван уже дебютировал в НХЛ, его статистика – здесь.

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