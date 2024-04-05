Экс-арбитр Зайцев о словах Заварухина про Шалунова: «Это эмоции – сейчас надо чем-то мотивировать игроков. Столкновение неумышленное, тут нечего даже обсуждать – несчастный случай»

Александр Зайцев отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.

« » победил « » (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

После игры главный тренер уральцев высказался о , после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь : «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».

«Что касается столкновения, то оно было сделано неумышленно, и тут нечего даже обсуждать – несчастный случай.

По сравнению с этим можно вспомнить эпизод в матче СКА и «Автомобилиста», когда удалили Арсения Грицюка, которого защитник толкнул на вратаря. Тогда судья ошибся.

Здесь же Шалунов разворачивался, поэтому не может быть никакого умышленного столкновения. Тем более зная Шалунова, он на такую подлость не способен.

Слова Заварухина понятны. Естественно, после того момента команда была чуть-чуть сбита с того настроя, это эмоции. Сейчас надо же чем-то мотивировать игроков, тем более и болельщики будут довольны», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.