Экс-арбитр Зайцев о словах Заварухина про Шалунова: «Это эмоции – сейчас надо чем-то мотивировать игроков. Столкновение неумышленное, тут нечего даже обсуждать – несчастный случай»

Теги Локомотив СКА Трактор Автомобилист судьи Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Александр Зайцев Зак Фукале ТАСС Арсений Грицюк Хоккей

Александр Зайцев отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.

«Локомотив» победил «Трактор» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

После игры главный тренер уральцев Алексей Заварухин высказался о Максиме Шалунове, после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь Зак Фукале«Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».

«Что касается столкновения, то оно было сделано неумышленно, и тут нечего даже обсуждать – несчастный случай.

По сравнению с этим можно вспомнить эпизод в матче СКА и «Автомобилиста», когда удалили Арсения Грицюка, которого защитник толкнул на вратаря. Тогда судья ошибся.

Здесь же Шалунов разворачивался, поэтому не может быть никакого умышленного столкновения. Тем более зная Шалунова, он на такую подлость не способен.

Слова Заварухина понятны. Естественно, после того момента команда была чуть-чуть сбита с того настроя, это эмоции. Сейчас надо же чем-то мотивировать игроков, тем более и болельщики будут довольны», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренер Трактора - несчастный случай
+3
0
+3
Всем видно, что столкновение Заварухина башкой с поездом - несчастный случай. Не уверен, что этот тракторист не виноват в том, что несёт. Нужно пожалеть герпетичного)))
+1
0
+1
Ответ znaushchiy
Так он застрахован от несчастного случая в отличие от тебя.
Это не спасло. Или ты бланком страховки от ДТП, нападения клеща, болезни и пр. защищаешься? Если Заварухин застрахован, лечите его бесплатно за счёт ФОМС или страховой компании.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий