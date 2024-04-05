Гаврилов о «Тракторе»: «Если Мыльников поймает кураж, команда поверит. Если будут залетать глупые голы, пацаны могут нос повесить. Тут будет ментальная история»

Теги Локомотив Трактор травмы КХЛ Кубок Гагарина Андрей Гаврилов Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Андрей Гаврилов высказался о ситуации с вратарями в «Тракторе».

В первом матче серии против «Локомотива» (0-2) Сергей Мыльников заменил Зака Фукале, который получил травму. Во второй игре ворота «Трактора» также защищал 24-летний Мыльников.

«Команды уже разобрали вратарей. «Локомотив» знает сильные и слабые стороны Мыльникова, куда бросать и что делать. Все зависит, выйдет ли Фукале в домашней серии. Если Зак не выходит и будет понятно, что у него травма, то следующий матч будет определяющим в этой серии.

Тут будет ментальная история: если Мыльников поймает кураж, то команда поверит. Если будут залетать глупые голы, то пацаны могут нос повесить в Челябинске. Во втором матче по броскам, по голам к Мыльникову вопросов нет. Ничего не привез, а гол в овертайме... Там был рикошет, да и никакой бы вратарь не помог.

Даже если Мыльников не хуже Фукале будет играть, у «Трактора» сидит это в голове, что основной вратарь сломался, а мы с ним все выигрывали. Тут может сыграть роль только ментальная составляющая. Неважно, хуже или лучше Мыльников», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.

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1 комментарий
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Что значит "если Мыльников поймает кураж" ребята априори должны быть уверены минимум в двух своих вратарей и всячески им помогать, чтобы наоборот у второго вратаря уверенность укрепилась.
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