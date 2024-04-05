Гаврилов о «Тракторе»: «Если Мыльников поймает кураж, команда поверит. Если будут залетать глупые голы, пацаны могут нос повесить. Тут будет ментальная история»

Андрей Гаврилов высказался о ситуации с вратарями в «Тракторе».

В первом матче серии против «Локомотива» (0-2) Сергей Мыльников заменил Зака Фукале, который получил травму. Во второй игре ворота «Трактора» также защищал 24-летний Мыльников.

«Команды уже разобрали вратарей. «Локомотив» знает сильные и слабые стороны Мыльникова, куда бросать и что делать. Все зависит, выйдет ли Фукале в домашней серии. Если Зак не выходит и будет понятно, что у него травма, то следующий матч будет определяющим в этой серии.

Тут будет ментальная история: если Мыльников поймает кураж, то команда поверит. Если будут залетать глупые голы, то пацаны могут нос повесить в Челябинске. Во втором матче по броскам, по голам к Мыльникову вопросов нет. Ничего не привез, а гол в овертайме... Там был рикошет, да и никакой бы вратарь не помог.

Даже если Мыльников не хуже Фукале будет играть, у «Трактора» сидит это в голове, что основной вратарь сломался, а мы с ним все выигрывали. Тут может сыграть роль только ментальная составляющая. Неважно, хуже или лучше Мыльников», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.