Заварухин об удалениях «Автомобилиста»: «Они ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф. Надо их убрать, играть дисциплинированно»

Николай Заварухин высказался после победы над «Металлургом» (4:2).

« » сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1.

– Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне.

Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника. Здорово, что реализовали пятиминутное удаление.

Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это.

– Было ли ощущение, что стало больше легкости в действиях команды?

– Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощенной, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко.

– Есть ли ощущение, что надо прекращать удаляться?

– Ребята в основном играют в меньшинстве одни и те же, на них нагрузка выпадает, надо играть дисциплинированно. Эти удаления ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф, надо их убрать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» .