Заварухин об удалениях «Автомобилиста»: «Они ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф. Надо их убрать, играть дисциплинированно»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин высказался после победы над «Металлургом» (4:2).

«Автомобилист» сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1.

– Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне.

Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника. Здорово, что реализовали пятиминутное удаление.

Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это.

– Было ли ощущение, что стало больше легкости в действиях команды?

– Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощенной, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко.

– Есть ли ощущение, что надо прекращать удаляться?

– Ребята в основном играют в меньшинстве одни и те же, на них нагрузка выпадает, надо играть дисциплинированно. Эти удаления ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф, надо их убрать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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4 комментария
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Что в первой игре, что сейчас по 10 минут дали. Но в первой игре всё по делу, а сегодня ну вопросы к судьям, о которых деликатный Николаич умолчал. Это правильно-нужно у себя искать резервы, а не на кого то пенять как питерские.
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Николаич, отрадно слышать, что вы понимаете эту проблему, надо ее исправлять. Дай Бог в дальнейшем больше хладнокровия и терпения, дабы избежать этих удалений
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Молодцы , что забили в большинстве и не дали сопернику забить в их большинстве ! Да , а удаления у ваших игроков были совсем не по делу , не вытекающему из опасных игровых ситуаций для ваших ворот !
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Хорошо, что тренерский штаб понимает ненужность ненужных удалений, ещё бы в головы игрокам это вложить
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