Вайсфельд об удалении Мухаметова на Широкове: «Он еще легко отделался, могли и до конца дать. Было направленное движение в голову локтем»

Леонид Вайсфельд высказался об удалении Максима Мухаметова в игре плей-офф.

Нападающий « » Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.

«Я считаю, что правильное решение, потому что было направленное движение в голову локтем, к тому же у Широкова уже и шайбы-то не было. Это не игровой момент, он не связан с борьбой за шайбу.

У арбитров тут выбор был небольшой. Мухаметов еще легко отделался, могли и до конца дать. Я считаю, что судьи приняли правильное решение, но, если бы дали до конца, это тоже не вызвало бы большого удивления», – сказал бывший хоккейный арбитр .

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1).

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