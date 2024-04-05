Вайсфельд об удалении Мухаметова на Широкове: «Он еще легко отделался, могли и до конца дать. Было направленное движение в голову локтем»

Теги Металлург Мг Автомобилист судьи Сергей Широков Леонид Вайсфельд видео КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Максим Мухаметов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался об удалении Максима Мухаметова в игре плей-офф.

Нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.

«Я считаю, что правильное решение, потому что было направленное движение в голову локтем, к тому же у Широкова уже и шайбы-то не было. Это не игровой момент, он не связан с борьбой за шайбу.

У арбитров тут выбор был небольшой. Мухаметов еще легко отделался, могли и до конца дать. Я считаю, что судьи приняли правильное решение, но, если бы дали до конца, это тоже не вызвало бы большого удивления», – сказал бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1).

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12 комментариев
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Леонид да это понятно,почему Коробкина не удалили?
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+18
А что с удалением за снег? То есть Кизим вместо оттормаживания должен был быть "Шалуновым" и снести Набокова? Очень "странное" судейство сегодня.
+16
-1
+15
Судьи мягко судили Магнитку)
+10
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+8
Судьи тащили сегодня Магнитку как могли
+5
0
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Там на прессухе Разин сказал, что определит пять конвоиров и "расстреляет" в раздевалке Мухаметова😂
+3
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+3
У меня вопрос к судейству а почему коробкину за удар в голову не дали, а дали Кизиму за снег в лицо, Трямкину за то что на его клюшку навалились?
+3
0
+3
Удаление Кизимова за" снежинки " в сторону Набокова было несправедливо ,так как шайба уже была во первых у вратаря ,а во вторых они отлетели от конька игрока при резком торможении , что бы не врезаться ему во вратаря !
+4
-1
+3
Дай бог больше не видеть этих судей в плей-офф,это просто бараны из подворотни
+3
-1
+2
Ответ fregat96
А что с удалением за снег? То есть Кизим вместо оттормаживания должен был быть "Шалуновым" и снести Набокова? Очень "странное" судейство сегодня.
Чистейшее удаление Это проблема нападающего - как ему оттормаживаться. И если снег летит в лицо вратаря - то это 2 минуты.
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Ответ dionne
Леонид да это понятно,почему Коробкина не удалили?
Почему Обидина не удалили за игру высокоподнятой клюшкой против Минулина? Почему было обоюдное удаление вместо одного удаления Блэкера за удар клюшкой, благодаря чему Авто реализовал 4 на 3?
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Ответ Огюст
Удаление Кизимова за" снежинки " в сторону Набокова было несправедливо ,так как шайба уже была во первых у вратаря ,а во вторых они отлетели от конька игрока при резком торможении , что бы не врезаться ему во вратаря !
он мог спокойно прокатиться мимо вратаря и тормозить где-то ещё, а не прямо перед маской Набокова. тем более, что шайба, как ты сам утверждаешь, была уже под контролем вратаря. сыпать снег ему в лицо не было совершенно никакой необходимости. за это и 2 минуты. болею, на всякий, в этой серии за «Авто».
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