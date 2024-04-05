Разин о 2:4 от «Автомобилиста»: «Мы играли лучше, чем в первом матче, было больше моментов. Подвела дисциплина, нельзя так удаляться»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Андрей Разин Егор Яковлев Валерий Орехов Егор Коробкин Чемпионат.com Данила Юров Никита Гребенкин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:4, 1-1) в плей-офф.

– Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее.

В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Все начинается заново.

– Почему Юрову дается мало времени в большинстве?

– Согласен, не забиваем – но если взять первый гол «Автомобилиста», там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде. Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьет.

По Юрову – у нас и Гребенкина нет в большинстве, у нас и Яковлев достоин, и Орехов, и Коробкин достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятака. К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.

– «Автомобилист» лучше двигался после первой игры?

– Они начали более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное – опять же удаления, а так моменты были.

Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не «Автомобилиста», а самих себя, у нас было намного больше моментов, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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2 комментария
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Спасибо огромное за поражение бестолковому Орехову и не менее бестолковому Мухаметову! Вот зачем так делать??? За такое гнать из клуба нужно!!! Подставил всю команду!!
Разин где большинство??? Сам не знаешь как разыгрывать - подсмотри у Автомобилиста!!! Они за 1 матч в большинстве забили столько же сколько Металлург за весь ПО!!!
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Да сегодня обе команды сыграли активней и интересней ,чем в первой игре ,а это значит , что дальше ещё будет интересней смотреть матчи !
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