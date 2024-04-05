Разин о 2:4 от «Автомобилиста»: «Мы играли лучше, чем в первом матче, было больше моментов. Подвела дисциплина, нельзя так удаляться»
Андрей Разин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:4, 1-1) в плей-офф.
– Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее.
В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Все начинается заново.
– Почему Юрову дается мало времени в большинстве?
– Согласен, не забиваем – но если взять первый гол «Автомобилиста», там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде. Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьет.
По Юрову – у нас и Гребенкина нет в большинстве, у нас и Яковлев достоин, и Орехов, и Коробкин достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятака. К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.
– «Автомобилист» лучше двигался после первой игры?
– Они начали более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное – опять же удаления, а так моменты были.
Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не «Автомобилиста», а самих себя, у нас было намного больше моментов, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Сюрприз от Да Косты – опальный француз подарил «Автомобилисту» победу
Разин где большинство??? Сам не знаешь как разыгрывать - подсмотри у Автомобилиста!!! Они за 1 матч в большинстве забили столько же сколько Металлург за весь ПО!!!