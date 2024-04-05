Разин о 2:4 от «Автомобилиста»: «Мы играли лучше, чем в первом матче, было больше моментов. Подвела дисциплина, нельзя так удаляться»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:4, 1-1) в плей-офф.

– Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее.

В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Все начинается заново.

– Почему Юрову дается мало времени в большинстве?

– Согласен, не забиваем – но если взять первый гол «Автомобилиста», там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде. Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьет.

По Юрову – у нас и нет в большинстве, у нас и достоин, и , и достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятака. К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.

– «Автомобилист» лучше двигался после первой игры?

– Они начали более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное – опять же удаления, а так моменты были.

Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не «Автомобилиста», а самих себя, у нас было намного больше моментов, – сказал главный тренер « » Андрей Разин.

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