Бабаев о травме Фукале: «Никитину бы не понравилось, если бы Макс бегал и извинялся в плей-офф, он не мальчик для битья. После будет извиняться, если что-то серьезное»
Шуми Бабаев не считает, что Максим Шалунов должен извиняться во время плей-офф.
«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 2-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале.
Канадский вратарь не смог продолжить игру, и не принял участия во второй игре серии, в которой «Трактор» проиграл (2:3).
Вчера главный тренер челябинской команды Алексей Заварухин раскритиковал поведение Максима Шалунова.
«Это плей-офф, идет давление на ведущего игрока другой команды. Проблемы здесь не вижу, Макс тоже не мальчик для битья. Он прекрасно понимает, кто и что делает.
Никитину бы наверняка не понравилось, если бы Макс бегал и извинялся во время плей-офф. Здесь не все так однозначно. Было видно, что это Максимом сделано не специально. После плей-офф будет извиняться, если что-то серьезное.
Сразу же непонятно, серьезно или нет? Часто уводят игрока, чтобы противоположная команда получила штраф. Все неоднозначно, хитростей полно.
Не делал бы выводы, идет плей-офф, война за каждую игру. Каждое столкновение надо выиграть», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Максима Шалунова.