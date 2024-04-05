Бабаев о травме Фукале: «Никитину бы не понравилось, если бы Макс бегал и извинялся в плей-офф, он не мальчик для битья. После будет извиняться, если что-то серьезное»

Теги Локомотив Трактор травмы Игорь Никитин Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев не считает, что Максим Шалунов должен извиняться во время плей-офф.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 2-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале.

Канадский вратарь не смог продолжить игру, и не принял участия во второй игре серии, в которой «Трактор» проиграл (2:3).

Вчера главный тренер челябинской команды Алексей Заварухин раскритиковал поведение Максима Шалунова.

«Это плей-офф, идет давление на ведущего игрока другой команды. Проблемы здесь не вижу, Макс тоже не мальчик для битья. Он прекрасно понимает, кто и что делает.

Никитину бы наверняка не понравилось, если бы Макс бегал и извинялся во время плей-офф. Здесь не все так однозначно. Было видно, что это Максимом сделано не специально. После плей-офф будет извиняться, если что-то серьезное.

Сразу же непонятно, серьезно или нет? Часто уводят игрока, чтобы противоположная команда получила штраф. Все неоднозначно, хитростей полно.

Не делал бы выводы, идет плей-офф, война за каждую игру. Каждое столкновение надо выиграть», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Максима Шалунова.

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2 комментария
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Ответ zakirshah
ну, надо нечаянно снести вратаря Яров...и сказать извините ..ПЛЭЙ ОФ же
так вы это с успехом делали в первой игре (привет Телегину, например)
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