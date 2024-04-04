Никита Сошников: «Локомотив» – самая системная команда, не рискует лишний раз, играет без провалов. Надо разворачивать их, заставить ошибаться»

Никита Сошников назвал «Локомотив» самой системной командой.

«Трактор» уступил «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Первый и второй периоды они нас немного давили. В третьем получилось отыграться. У меня небольшой простой был, поэтому нужно было вкатиться.

В овертайме первый бросок – сразу же гол с подставления. Они плотно играют и ждут ошибок. Во время удалений нужно было попроще сыграть.

Вратаря нашего поддерживаем. Верим в Мыльникова. Тут проблем никаких нет, у нас два хороших вратаря. Зак Фукале с командой, находится рядом, поддерживает позитивную атмосферу.

Идем дальше, голову не вешаем. «Локомотив» – самая системная команда, которая не рискует лишний раз, играет без провалов. С ними тяжело: «три в два», «два в один» – не убежишь. Они вчетвером в обороне играют.

Надо разворачивать их, заставить ошибаться. Пожалуй, только такие ключи», – сказал нападающий «Трактора» Никита Сошников.