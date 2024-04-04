Никита Сошников: «Локомотив» – самая системная команда, не рискует лишний раз, играет без провалов. Надо разворачивать их, заставить ошибаться»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Никита Сошников Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Никита Сошников назвал «Локомотив» самой системной командой.

«Трактор» уступил «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Первый и второй периоды они нас немного давили. В третьем получилось отыграться. У меня небольшой простой был, поэтому нужно было вкатиться.

В овертайме первый бросок – сразу же гол с подставления. Они плотно играют и ждут ошибок. Во время удалений нужно было попроще сыграть. 

Вратаря нашего поддерживаем. Верим в Мыльникова. Тут проблем никаких нет, у нас два хороших вратаря. Зак Фукале с командой, находится рядом, поддерживает позитивную атмосферу. 

Идем дальше, голову не вешаем. «Локомотив» – самая системная команда, которая не рискует лишний раз, играет без провалов. С ними тяжело: «три в два», «два в один» – не убежишь. Они вчетвером в обороне играют.

Надо разворачивать их, заставить ошибаться. Пожалуй, только такие ключи», – сказал нападающий «Трактора» Никита Сошников.

1 комментарий
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Ну Локомотив сейчас реально топ и по построению игры и по перестроению по ходу игры. Вели - закрылись, пропустили - перестроились и дожали. Никитин топ конечно.
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