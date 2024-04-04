Никитин о словах Заварухина про Шалунова: «Зачем человеку желать гадости? Даже не хочу комментировать слова коллеги»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.

«Локомотив» победил «Трактор» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

После игры главный тренер уральцев Алексей Заварухин высказался о Максиме Шалунове, после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь Зак Фукале: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».

– Заварухин обвинил Шалунова в том, что тот даже не извинился перед Фукале, нанеся ему травму. Вы это поддерживаете?

– Как во время поста – мясо не кушать. А зачем человеку желать гадости?

Даже не хочу комментировать слова коллеги, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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7 комментариев
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достойный ответ
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Шевалье чувствует своим задом что проиграет серию, отсюда и неконтролируемая злоба.,поиск виноватых . Надо уметь эмоции сдерживать, они мешают сделать правильные выводы, иначе не видать больших побед
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Никитин конечно достойный мужчина. Уверенный, спокойный, рассудительный. Хочется пожелать ему и команде успеха
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Ну правильно сказал Никитин. А у Заварухина от разочарования прорывается, но что поделать - сами виноваты.
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Другим бы поучиться на интервью Никитина. Сдержанно и без всякой грязи.
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