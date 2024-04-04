Никитин о словах Заварухина про Шалунова: «Зачем человеку желать гадости? Даже не хочу комментировать слова коллеги»
Игорь Никитин отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.
«Локомотив» победил «Трактор» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.
После игры главный тренер уральцев Алексей Заварухин высказался о Максиме Шалунове, после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь Зак Фукале: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».
– Заварухин обвинил Шалунова в том, что тот даже не извинился перед Фукале, нанеся ему травму. Вы это поддерживаете?
– Как во время поста – мясо не кушать. А зачем человеку желать гадости?
Даже не хочу комментировать слова коллеги, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.