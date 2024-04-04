Владимир Гучек: «Чемпионом станет «Локомотив», самым ценным игроком – Шалунов»

Владимир Гучек предположил, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

«Локо» победил «Трактор» (3:2 ОТ) во втором матче полуфинала плей-офф Фонбет КХЛ и ведет в серии (2-0).

Форвард ярославцев Максим Шалунов сделал голевой пас во втором периоде. В первом матче игрок результативными действиями не отметился.

«Я предполагаю, что чемпионом станет « », а раз так, то и самым ценным игроком станет кто-то оттуда.

Пусть это будет – его серии начинаются, сейчас он забьет свое!» – сказал комментатор и ведущий программы «Судейская» Владимир Гучек.

В нынешнем сезоне Шалунов провел 68 матчей регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (17+19) очков. В плей-офф у него 6 (5+1) очков в 14 играх.