Владимир Гучек: «Чемпионом станет «Локомотив», самым ценным игроком – Шалунов»

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Владимир Гучек Хоккей

Владимир Гучек предположил, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

«Локо» победил «Трактор» (3:2 ОТ) во втором матче полуфинала плей-офф Фонбет КХЛ и ведет в серии (2-0).

Форвард ярославцев Максим Шалунов сделал голевой пас во втором периоде. В первом матче игрок результативными действиями не отметился. 

«Я предполагаю, что чемпионом станет «Локомотив», а раз так, то и самым ценным игроком станет кто-то оттуда.

Пусть это будет Максим Шалунов – его серии начинаются, сейчас он забьет свое!» – сказал комментатор и ведущий программы «Судейская» Владимир Гучек.

В нынешнем сезоне Шалунов провел 68 матчей регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (17+19) очков. В плей-офф у него 6 (5+1) очков в 14 играх.

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11 комментариев
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Честное слово, запарили комментаторы кхлтв топить за запад, уши режет!
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Хотя счёт и 2-0 в пользу Локомотива ,но вопрос о победители в серии не снят с повестки дня и совсем не ясен кто им станет ! Трактор показал сегодня хорошую боевую не уступчивую игру ,наверняка в Челябинске вернётся в ворота Фукале ! Видели , как Локомотив привёз домой из Омска две победы , а потом началась нервотрёпка игровая у команды и дошло до седьмого матча !
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Да, Гучеку просьба - спроси у Батрака, где обещанная им охота челябинцев за Шалуновым?
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Гучек и шалунишка! Как они все переживают за запад.
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Конечно самый «ценный»,
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Гучек и Шалунов, они партнёры что ли? Вау.
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Гучик увольняйся с КХЛ,коментатор нулевой
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Ответ Владимир
Конечно он будет лучшим!!! Оставил соперника без основного кипера.. Теперь можно и за кубком идти спокойно!! Надеюсь хоть привезёт его в Челябинск!!! А если серьёзно, рано ещё Трактор все хороните...
Зачем ему кубок в Челябинск везти-он его ненавидит.Еще когда за Сибирь играл в плове против Трактора,неприличные жесты показывал после забитого гола
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Ответ Kot2013
Зачем ему кубок в Челябинск везти-он его ненавидит.Еще когда за Сибирь играл в плове против Трактора,неприличные жесты показывал после забитого гола
Ну и ладно!!! Бог с ним!!
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