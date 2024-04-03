Терещенко о травме Фукале: «Шалунов просто упал, никакого злого умысла не было. «Локомотив» вообще играет достаточно чисто»

Алексей Терещенко прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий « » , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев . Канадский вратарь не смог продолжить игру, его заменил .

«Травма Фукале – это игровой момент, Шалунов просто упал, никакого злого умысла не было. «Локомотив» вообще играет достаточно чисто, вообще нисколько не грязно. К сожалению, травма произошла. Конечно, никто из клуба не расскажет о степени травмы, это плей-офф.

Отсутствие Фукале в серии повлияет на «Трактор», потому что он фундамент команды. Благодаря ему «Трактор» выиграл серию у «Динамо». Это большая потеря, это даже не обсуждается.

Однозначно, Мыльникову будет сложно заменить Фукале в этой серии. Все-таки это один из сильнейших вратарей . Это показала серия с «Динамо», да и с «Салаватом» он все ловил, выручал. Это огромная потеря.

Что касается Мыльникова, то об ошибке можно говорить только при голе Елесина. Вот такие моменты Фукале подчищал. Но Мыльников долго не играл, представляете, как это сложно психологически и функционально войти в такой матч. Не стоит винить вратаря. Просто «Локомотив» – это команда, которая умеет играть в хоккей и показывает это», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»