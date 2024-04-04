Карандин о травме Фукале: «Несчастный случай. Шалунов неудачно падал, его немного развернуло, ноги пошли в колени вратаря. Арбитры сработали правильно»

Теги Локомотив СКА Трактор Автомобилист травмы судьи КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Максим Шалунов Зак Фукале Арсений Грицюк Хоккей

Юрий Карандин прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру. 

– Хоккейный Челябинск возмущен – в первом матче полуфинала «Локомотив» – «Трактор» форвард Шалунов нанес травму вратарю Фукале. Возмущение по делу?

– Я в профессиональном хоккее шесть десятков лет, много раз видел, как лишние эмоции съедали команды. Причем команды, которые по уровню мастерства заметно выше нынешнего «Трактора». Так что Челябинску нужно как можно быстрее забыть этот эпизод.

Но я понимаю опасения, что эта серия завершилась, толком не начавшись. Вратарь «Трактора» очень много выручал в первых двух сериях – против «Салавата Юлаева» и московского «Динамо». А без него команда как-то сразу сникла.

– «Трактор» сетует, что Шалунов не был удален. Очередная судейская ошибка?

– Нет! Давайте честно – Шалунов владел шайбой и делал все возможное, чтобы уйти от столкновения с вратарем. Скорее тут несчастный случай – форвард неудачно падал, его немного развернуло, ноги пошли в колени вратаря.

Да, жесткое столкновение, но, на мой взгляд, арбитры сработали правильно. Другое дело – судейская линия на протяжении всего плей-офф, да и сезона. Вот тут возмущение «Трактора» понятно.

– О чем речь?

– Думаю, Челябинск видел, какие фолы свистелись, например, на Грицюке в серии СКА – «Автомобилист». Там защитники дважды толкали форварда на своего вратаря. И оба раза удаления получали не защитники, а именно Грицюк, что является грубейшими судейскими ошибками.

Предположу, что на фоне этих эпизодов «Трактор» рассчитывал как минимум на «5+20» Шалунова. Ну нелепая же ситуация – ни в чем не виноватый и никого не травмировавший Грицюк каждый раз удалялся, а Шалунов, нанесший травму вратарю, – прощен. Абсурд!

Отсюда и нервная реакция «Трактора», которая в ходе серии может привести к новым скандалам. В стиле того, что инициировал сам Челябинск, когда в серии с Уфой применил грязный прием против капитана «Салавата». Так что тут к «Трактору» все вернулось, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»

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7 комментариев
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Дело не в том что, что-то к кому-то вернулось, дело в том что никакого фола против Фуркале не было.
+5
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Трактору пришел конец
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Ответ Сергей Фетисов
Умышленно ,не умышленно ,но Шалунов сделал нападение на вратаря и нанёс травму.5+20 минимум.Ещё дисциплинарное.Это как клюшкой умышленно или нет сразу минимум 2 минуты.Представляю если бы это было со СКА?
А что только "5+20 минимум"? Сразу дисквал на весь следующий сезон и условочку по УК. В правилах сначала разберись, "соСКА"
+2
-1
+1
Ответ Сергей Фетисов
Умышленно ,не умышленно ,но Шалунов сделал нападение на вратаря и нанёс травму.5+20 минимум.Ещё дисциплинарное.Это как клюшкой умышленно или нет сразу минимум 2 минуты.Представляю если бы это было со СКА?
Пункт из правил приведи, который подходит под это "нарушение".
+1
0
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Ответ Ярославец75
Пункт из правил приведи, который подходит под это "нарушение".
Правило 167 п.3
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