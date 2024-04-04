Канарейкин о Кучерове: «Выдающийся мастер, мы видим лучшую версию Никиты»

Теги Тампа-Бэй Федор Канарейкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Федор Канарейкин высоко оценил игру Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге. 

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.

«Сейчас мы видим лучшую версию Кучерова по сравнению с другими сезонами, но впереди еще решающие игры.

Он выдающийся мастер, поэтому у него соответствующий результат», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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