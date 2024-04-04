Депутат Свищев про 130 очков Кучерова: «Феноменально. Наши спортивные послы продвигают российский спорт на международной арене в это непростое время»
Депутат Дмитрий Свищев высоко оценил бомбардирские качества Никиты Кучерова.
Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).
Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.
«Молодец! Гордимся и поздравляем! Могу сказать только слова радости за наш русский и советский хоккей.
Это феноменальный результат. Ждем таких же побед от нашего Овечкина, ведь все-таки мы верим, что он побьет рекорд Гретцки.
Нам есть чем гордиться в это непростое время. Это наши спортивные послы, которые продвигают российский спорт на международной арене», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.