Депутат Свищев про 130 очков Кучерова: «Феноменально. Наши спортивные послы продвигают российский спорт на международной арене в это непростое время»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Государственная дума рекорды Дмитрий Свищев Никита Кучеров Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высоко оценил бомбардирские качества Никиты Кучерова.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге. 

«Молодец! Гордимся и поздравляем! Могу сказать только слова радости за наш русский и советский хоккей.

Это феноменальный результат. Ждем таких же побед от нашего Овечкина, ведь все-таки мы верим, что он побьет рекорд Гретцки.

Нам есть чем гордиться в это непростое время. Это наши спортивные послы, которые продвигают российский спорт на международной арене», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.

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11 комментариев
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Спортивные послы)) Можно подумать с посыла свищева туда отправились Кучеров, Панарин и Овечкин
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А этот то че примазывается?
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Почему после слов Свищева где то далеко заикал Кучеров ?
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Свищев, ты то здесь при чем? Ты, вообще откуда взялся, #####?
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Пистон. ЦСКА в свое время сняло куча с пробега и его спасла тампа. Уберите этого патриота из ленты.
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Ещё бы сказал что ЦСКА специально не стал лечить Кучерова, что бы тот поскорее стал спортивным послом.
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Спортивные послы должны Послать вас, вечно причмокивающие до чужих заслуг)))
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Комментарий удален модератором
Политика наше всё!!! Россия, сегодняшние дни…✊
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Посол он сам!
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Ответ Ебздрогыч
А этот то че примазывается?
время такое
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Ответ drugoon
Комментарий удален модератором
Чувак, твой коммент должен быть лучшим. Люто плюсую
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