Депутат Свищев про 130 очков Кучерова: «Феноменально. Наши спортивные послы продвигают российский спорт на международной арене в это непростое время»

Депутат Дмитрий Свищев высоко оценил бомбардирские качества Никиты Кучерова.

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

«Молодец! Гордимся и поздравляем! Могу сказать только слова радости за наш русский и советский хоккей.

Это феноменальный результат. Ждем таких же побед от нашего , ведь все-таки мы верим, что он побьет рекорд .

Нам есть чем гордиться в это непростое время. Это наши спортивные послы, которые продвигают российский спорт на международной арене», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.